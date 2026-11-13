永嘉发布 2026-11-13 10:10:08

11月12日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；同时部署近期安全生产重点工作。

11月12日，永嘉县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见；同时部署近期安全生产重点工作。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神，把好代表“入口关”，突出政治过硬标准，注重依法履职能力，选出能够为永嘉发声的代表。要严守“十严禁”换届纪律，强化选举全过程监督，确保选举工作方向正确、风清气正。要坚持“干中换、换中干”，聚焦项目攻坚、5A创建、民生实事落实等重点工作，组织代表深入一线察实情、促落实，确保履职监督不断档。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作作出的重要指示精神，加强楠溪江流域协同保护，严格落实新修订的《温州市楠溪江保护管理条例》，统筹推进永嘉县水资源、水环境、水生态治理，切实守牢一江清水。要筑牢水网安全屏障，抢抓“六张网”建设机遇，深入推进重大水利工程补短板、防风险，提升楠溪江流域防洪减灾能力。要狠抓省委生态环保督察反馈问题整改，严格落实清单管理、闭环销号，并举一反三、标本兼治，促进生态环境持续改善。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，提高风险意识，全面落实省委部署要求，深刻认清安全生产复杂形势，聚焦高层建筑、危化品、工矿企业、道路交通、文物安全、烧炭取暖等重点领域、重点行业、重点场所，结合岁末年初特点，深入开展风险隐患排查整治，分层分类实施“改、扶、促”措施，坚决守住各自安全防线。要加强协调联动，全面压实安全生产责任链条，严格落实“三管三必须”要求，加强联合执法和协同监管，以高水平安全保障高质量发展。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com