平阳发布 2026-11-13 10:10:39

11月12日，平阳县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

11月12日，平阳县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记陈桂雷主持。

会议传达学习了习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神。会议强调，要广泛凝聚共识，结合学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，引导各民主党派、工商联和无党派人士深刻把握习近平总书记重要讲话核心要义，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的战略考量，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，夯实同心同德、同向同行的思想政治根基。要充分发扬民主，发挥各民主党派、工商联和无党派人士联系广泛的优势，围绕健全全面从严治党体系、持续深化作风建设等方面深入调研，精准建言献策，为加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板作出更大贡献。要狠抓贯彻落实，全面对标《决定》要求，扛牢抓实党委主体责任，统筹推进党的各方面建设，确保《决定》精神在平阳落地生根、见行见效。

会议传达学习了习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作作出的重要指示精神。会议强调，要深刻把握治水思路，深入学习习近平总书记关于治水的重要论述精神，深刻理解把握“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”16个字方针的丰富内涵和实践要求，统筹做好水资源保护、水生态修复、水环境改善等工作。要综合治理河网水系，抢抓冬修水利黄金时机，加快推进鳌江标准堤加固工程、江西垟平原排涝工程（四期）等项目建设，同步推进“三台两汛”后补短板工作，筑牢水网安全屏障。要压实河道管护责任，深化乡镇部门联动，抓实河湖长制，迭代升级“平水智治”平台，健全涉河问题常态化排查、闭环化整改机制，全力绘就“水清岸绿、河畅景美”的生态画卷。

会议传达学习了习近平总书记在参加北京市区人大代表换届选举投票时的重要讲话精神。会议强调，要坚持党的领导，“一把手”要履行第一责任人责任，各相关部门要各司其职、协同联动，层层压实责任，高标准高质量做好换届选举工作。要坚持依法依规，严格依法做好选区划分、选民登记、投票选举等各环节工作，细化操作流程，做到程序不减、步骤不乱。要坚持平稳平静，严格落实“九个一律”“九个不宜”等要求，加强选举监督、严明换届纪律，确保全过程平稳平静、风清气正。要坚持干换结合，一体推进换届选举与决胜“全年红”各项工作，确保“十五五”开局之年圆满收官。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com