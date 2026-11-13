平阳县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

平阳发布 2026-11-13 10:11:18

11月12日，平阳县委理论学习中心组举行学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

11月12日，平阳县委理论学习中心组举行学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会。平阳县委书记陈桂雷主持会议并讲话，强调要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，对标对表中央和省委、市委部署，坚持学思用贯通、知信行统一，坚定扛起“省一大”召开地的使命担当，争当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

张中斌、曾上俊、陈栋、李阳阳、许绍策、周炜、洪志亮、华怀健、蒋中梁、李武杰作交流发言。平阳县委理论学习中心组其他成员出席会议。

会议指出，学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务，要坚持深学细悟，一体把握党的二十届五中全会精神的核心要义、习近平党建思想的内涵要义与实践要求，坚持严的基调不动摇，持续在深化、内化、转化上下功夫，找准服务大局的结合点和突破点，全力以赴抓好贯彻落实，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

会议强调，要铸牢忠诚之魂，锤炼坚强党性、聚力凝心铸魂、严守纪律规矩，坚定践行“两个维护”，不断增强党的意识、党员意识、先锋队意识，把习近平总书记对平阳的殷殷嘱托转化为理论成果、制度成果、实践成果。要服务使命任务，把党的领导贯穿提升发展始终，坚持服务中心大局、建强基层堡垒、提质治理效能，做到党建工作和中心工作同谋划、同部署、同推进，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬，以高质量党建引领高质量发展。要强化实干担当，树牢用人导向、突出实干实绩、坚持严管厚爱，持续弘扬“六干作风”，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，全力锻造平阳铁军。要坚持亲清有为，常态纠治“四风”、从严惩贪治腐、打造最优营商环境，持续深化清廉平阳建设，涵养清风正气，让清正廉洁、干净干事在平阳蔚然成风。

会议强调，平阳县各级领导干部要发挥示范带头作用，全面对标省委“四个排头兵”要求，坚定抓好全面从严治党的信心决心，一体抓好学习贯彻，以“走在前、作示范”的定位标准，兴起学习贯彻党的二十届五中全会精神热潮，以全会精神引领当前工作，以更高标准、更实举措持之以恒推进全面从严治党，为平阳提升发展提供坚强政治保证。

来 源：平阳发布

原标题： 县委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com