泰顺发布 2026-11-13 10:11:51

11月12日，泰顺县委书记张银贵专题调研健康泰顺建设工作并召开汇报会。

11月12日，泰顺县委书记张银贵专题调研健康泰顺建设工作并召开汇报会。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，全面落实党中央和省委、市委部署要求，紧扣人民群众多元化多层次健康需要，扎实推进基本公共服务一体化，持续提升县域医疗卫生服务质量水平，让健康泰顺建设成果更好惠及人民群众，为加快建设“两区两高地”提供坚实支撑。

在泰顺县中医院，张银贵仔细察看特色专科运营、中医药传承创新发展情况，强调要深挖中医药资源禀赋，做强中医特色品牌，建强人才梯队，推动中医药服务更好融入群众日常健康保障；在上交垟村卫生室，详细了解分级诊疗落地、家庭医生签约等情况，强调要持续夯实基层医疗网底，做实做细家庭医生签约和家庭病床服务，把贴心便民健康服务送到群众家门口；在120急救中心，实地查看急救调度平台、队伍值守保障情况，对一线急救人员的辛苦付出表示慰问，强调要补全院前急救体系短板，畅通急救转运通道，持续提升应急救治响应能力。

在健康泰顺建设工作汇报会上，县卫生健康局汇报了健康泰顺建设工作情况；与会人员进行交流发言。张银贵指出，习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话，深刻回答了卫生与健康工作一系列根本性、方向性、全局性问题。要深学细悟习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央和省委、市委部署要求，把牢提标提能、扬优补短、系统施治、改革创新要求，全力抓好高水平建设健康泰顺各项目标任务落实，确保不断取得新进展新成效。

张银贵强调，要做强县级龙头，顺应医疗资源向县城集聚客观规律，集中力量建强泰顺县人民医院、泰顺县中医院，进一步减轻群众就医负担、增进群众健康福祉。要夯实基层网底，持续优化乡镇卫生院布局，探索推广“巡回诊疗+家庭病床+慢病管理+AI 智能诊疗”融合服务模式，不断提升基层服务能力，让群众在“家门口”看得起病、看得好病。要优化公共服务，抓实常态化公共卫生风险防控，补齐公共卫生工作短板，关爱青少年心理健康，筑牢抵御重大公共卫生风险屏障。要壮大人才支撑，逐步推进医疗卫生人才“县乡村一体化”改革，完善医疗领域人才“引育留用”全链条机制，全力打造一支数量充足、结构合理、素质优良的医务人员队伍。要普及健康理念，积极引导全社会树立正确健康观，进行有效的健康自塑和管理，加快建设宜居宜养的健康人居环境，汇聚共建共治共享强大合力。要加强队伍建设，持之以恒抓实党风廉政和医德医风建设，坚决守护好医疗行业的清风正气，以过硬的作风、能力和服务，保障卫健事业行稳致远。

泰顺县委常委、副县长刘一忠参加。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵专题调研健康泰顺建设工作并召开汇报会

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com