苍南县委书记林海涵赴能源岛、霞关镇调研

苍南发布 2026-11-13 10:12:29

11月12日，苍南县委书记林海涵赴综合能源岛、霞关镇开展专题调研，实地察看项目建设、产业发展情况。

11月12日，苍南县委书记林海涵赴综合能源岛、霞关镇开展专题调研，实地察看项目建设、产业发展情况。他强调，要牢牢把握向海发展战略机遇，紧扣海洋经济高质量发展主线，布局海洋经济、绿色经济新赛道，推动能源岛开发与霞关镇发展双向赋能、同频共振，持续培育壮大增长新动能。

在霞关镇3号码头，林海涵环能源岛线路实地踏勘南北关岛空间格局，详细了解综合能源岛项目规划布局、开发时序、要素保障等情况，对区域得天独厚的岸线资源、区位优势与发展前景予以充分肯定。他指出，能源岛项目是苍南放大绿色能源优势、抢抓海洋经济发展机遇的标志性项目，属地干部要倍加珍惜机遇、精心谋划推进，以高质量的项目建设推动资源优势加快转化为发展优势。

在渔港三期工程项目现场，林海涵实地察看工程建设进展，听取项目推进情况介绍。他强调，渔港是海洋经济发展的重要平台，要坚持开发与保护并重，科学统筹滨海文旅资源，推动滨海风光、渔港风情有机融合，精心塑造具有辨识度的滨海旅游品牌。要锚定向海图强，围绕海洋产业发展所需，盘活用好海域资源，贯通渔业养殖、精深加工、市场流通全链条，以渔港经济区建设带动休闲渔业、滨海文旅融合发展，厚植生态旅游发展根基。

在随后召开的座谈会上，霞关镇汇报经济社会发展整体情况，县直有关职能部门结合各自职责提出工作意见与支持举措。

林海涵充分肯定近年来霞关经济社会发展取得的成效。

林海涵指出，霞关坐拥深水良港、海上风电等核心稀缺资源，是苍南向海发展的战略桥头堡，要跳出县域视野，立足浙江最南端的站位格局，着眼长远、系统谋划发展。要纵深推进港产城旅一体化发展，做深做实港口文章，系统谋划泊位布局与集疏运体系，以超常规力度推进深水港开发，以港口能级提升撬动产业升级；要做大做强绿色能源产业，依托绿能小镇平台延伸新能源产业链，前瞻布局综合能源岛配套产业，推动能源优势加速转化为产业优势；要做优做精特色渔业，以国家级渔港经济区创建为抓手，推动养殖生态集约、加工精深增值，提升渔业产业附加值与市场竞争力；要深化文旅融合发展，引入专业团队开展全域旅游系统策划，做精特色节庆活动，打造高品质滨海文旅IP；要扎实推进强村富民，以重大项目和特色产业带动村集体与群众双增收，持续增强村级造血能力。

林海涵强调，要筑牢基层战斗堡垒，建强过硬干部队伍，为霞关高质量发展提供坚实组织保障。要扛牢党建主体责任，健全一贯到底的基层组织体系，推动力量下沉项目一线、服务直达群众身边，从严抓好村级组织建设，树立鲜明干事正气，夯实基层执政根基。要坚持实战育人导向，注重在重大项目、基层治理一线历练识别干部。要树立以实绩论英雄的用人导向，推动编制资源向任务重、贡献大的领域倾斜，引导干部心无旁骛干事创业。要守牢安全发展底线，坚持底线思维、极限思维，常态化夯实政策处理等基础工作，严密防控渔业生产、项目建设、核电服务保障等重点领域安全风险，完善应急预案、强化实战演练，以工作确定性应对风险不确定性，保障各项事业平稳有序推进。

苍南县领导陈培标、朱成专参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵赴能源岛、霞关镇调研

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com