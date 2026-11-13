中国新闻网 2026-11-13 10:15:00

记者12日从中央政法委获悉，为依法从严查处危害食品安全违法犯罪，公安部、最高人民检察院、最高人民法院近日对18起涉食品安全重大犯罪案件集中挂牌督办，其中包括“甲醛白菜”案、“假洋保健品”案、“硫磺竹笋”案等案件。

记者12日从中央政法委获悉，为依法从严查处危害食品安全违法犯罪，公安部、最高人民检察院、最高人民法院近日对18起涉食品安全重大犯罪案件集中挂牌督办，其中包括“甲醛白菜”案、“假洋保健品”案、“硫磺竹笋”案等案件。

中央政法委有关部门负责人表示，政法机关将持续保持对危害食品安全违法犯罪的高压严打态势，以严格执法解决突出问题，切实筑牢食品安全防线，全力维护人民群众“舌尖上的安全”。

来 源：中国新闻网

原标题： 中国三部门挂牌督办18起涉食品安全重大犯罪案件

本文转自：温州新闻网 66wz.com