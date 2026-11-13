《纪念孙中山先生诞辰160周年》纪念邮票首发
《纪念孙中山先生诞辰160周年》纪念邮票首发仪式12日在广州中山纪念堂园区举行。
该套邮票为小型张1套1枚，面值6元人民币，计划发行320万套，采用烫金、表面增效工艺印制。
该枚小型张邮票以油画方式创作，笔触厚重写实，人物刻画细腻生动，构图开阔饱满、色调沉稳肃穆，于光影层次间还原孙中山先生坚毅从容、心系家国的气度。边饰为孙中山先生亲笔题词“天下为公”，字迹朴厚有力，与油画肖像虚实相生。
11月12日，《纪念孙中山先生诞辰160周年》纪念邮票首发仪式在广州中山纪念堂园区举行。中新社记者 程景伟 摄
中山纪念堂西侧平台设置临时邮局，集中展出本次新发行的纪念邮票及主题邮折、首日封，吸引不少集邮爱好者驻足观赏、选购收藏。
孙中山先生主题系列邮票展览在现场同步推出，集中呈现孙中山主题邮票的赏析与历史文化内涵，让观众循着方寸变迁重温先生的革命历程。
《纪念孙中山先生诞辰160周年》纪念邮票。(广州市中山纪念堂管理中心 供图)
广州市中山纪念堂管理中心有关负责人张燕鹏表示，邮票是“国家名片”，方寸之间承载历史、传递价值，期待这枚小小的邮票能够成为一颗“种子”，让孙中山先生的爱国精神在更多人的心中生根发芽。
参加活动的嘉宾还在中山纪念堂孙中山铜像前举行了拜谒仪式。
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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