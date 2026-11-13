新华社 2026-11-13 10:18:30

记者11月12日从中国证监会获悉，证监会相关负责同志在2026年上海证券交易所国际投资者大会上表示，证监会将丰富市场投资工具，加大权益类产品供给和创新力度，引导和鼓励主动ETF加快投资建仓。

记者11月12日从中国证监会获悉，证监会相关负责同志在2026年上海证券交易所国际投资者大会上表示，证监会将丰富市场投资工具，加大权益类产品供给和创新力度，引导和鼓励主动ETF加快投资建仓。进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，促进融资融券逆周期调节功能发挥，汇聚各方合力，全力维护市场平稳运行。

证监会相关负责同志表示，证监会将完善稳市机制，增强股市内在稳定性，会同相关部门协同发力，打好稳市场、稳预期政策组合拳。用好用足两项结构性货币政策工具，证券、基金公司已开展第三批互换便利操作1000亿元。支持上市公司加大回购增持力度，今年以来上市公司新披露的回购计划金额、实际回购金额、回购注销金额及占比均创历史新高。

来 源：新华社

原标题： 证监会：全力维护市场平稳运行

本文转自：温州新闻网 66wz.com