新华社 2026-11-13 10:27:13

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

游客在故宫神武门欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

10月27日拍摄的故宫博物院角楼。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在天坛公园欣赏秋景（11月2日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

10月28日在天坛公园拍摄的菊花展。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在天坛公园欣赏秋景（11月2日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

这是10月27日拍摄的故宫博物院西南角楼秋景。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

10月27日拍摄的正阳门城楼。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在故宫神武门外拍摄秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

10月27日在北京中轴线上的永定门公园拍摄的秋景。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 鞠焕宗 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。

金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。

新华社记者 张晨霖 摄

来 源：新华社

原标题： 古都金秋：中轴线上秋色如画

本文转自：温州新闻网 66wz.com