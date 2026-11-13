古都金秋：中轴线上秋色如画
游客在故宫神武门欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
10月27日拍摄的故宫博物院角楼。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在天坛公园欣赏秋景（11月2日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
10月28日在天坛公园拍摄的菊花展。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在天坛公园欣赏秋景（11月2日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
这是10月27日拍摄的故宫博物院西南角楼秋景。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
10月27日拍摄的正阳门城楼。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在故宫神武门外拍摄秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
10月27日在北京中轴线上的永定门公园拍摄的秋景。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
游客在故宫博物院西南角楼下欣赏秋景（10月27日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 鞠焕宗 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
游客在中山公园欣赏秋景（11月3日摄）。
金秋时节，古都北京秋叶斑斓，景色如画。北京中轴线上的古老建筑与漂亮的秋叶相互映衬，美不胜收。
新华社记者 张晨霖 摄
来 源：新华社
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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