温州发布 2026-11-13 10:32:11

当地时间11月10日，第八届中法文化论坛·中国“温州菜”品鉴午宴在巴黎联合国教科文组织总部举行。

深秋的巴黎，被一口东海鲜味唤醒。

当地时间11月10日，第八届中法文化论坛·中国“温州菜”品鉴午宴在巴黎联合国教科文组织总部举行。活动由温州市文化广电旅游局承办，在法温籍侨胞协助。以温州菜为媒，一场关于山海、风土与乡情的味觉对话，在海外展开。中法文化、餐饮、侨界近百位嘉宾到场品鉴交流。

温州菜，是山海写下的食谱

温州，一座向海而生、依山而长的城市。东海馈赠鲜味，群山孕育风物，也让温州菜有了“守本而不拘、开放而有根”的底色。

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这次端上巴黎餐桌的，是一桌地道的温州味道。

冷盘先行，温州鱼饼、熏鹅、盐水大虾、鸭舌依次亮相，熟悉的家乡风味一上桌，就把人带回东海之滨。温州鱼丸汤清鲜爽口，鱼丸弹嫩，讲究的是尊重食材本味；葱油东海大黄鱼作为重点菜品，鱼肉细嫩、葱油飘香，把温州菜“清油薄芡、鲜雅相宜”的风格呈现得恰到好处。

主菜茶香东坡和牛搭配时令鲜蔬，在传统做法中融入现代创意；温州炒粉干、九层糕等特色小吃接续登场，让一桌宴席既有山海之鲜，也有民间烟火。

侨厨接力，把家乡味做到极致

这桌温州菜背后，是一群在法温籍侨厨的连夜接力。

本次午宴菜品甄选地道温州食材，兼顾传统风味与法式巧思，集结巴黎多家温州餐馆侨厨合力出品。厨师团队连夜筹备、清晨续烹，把东海风味带到联合国教科文组织总部的餐桌之上。

对在法经营餐饮的温州侨厨而言，这场午宴既是一次厨艺展示，也是一次向法国朋友分享家乡味道的机会。一口鱼丸汤、一块鱼饼、一筷炒粉干，都是他们熟悉的乡愁，也是温州菜最柔软的表达。

以食为桥，让世界记住温州

温州是“东亚文化之都”、海上丝绸之路重要节点；巴黎是文化艺术之都。两座城市相隔万里，却同样开放包容。

美食，是文化交流中最亲切的载体。温州菜从山海间走来，带着鲜、带着家常，也带着温州人对生活的讲究与热爱。此次亮相巴黎联合国教科文组织总部，不只是一次菜品展示，更是一次城市形象的温情表达。

来 源：温州发布

原标题： 温州菜，香飘巴黎！

本文转自：温州新闻网 66wz.com