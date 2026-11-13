星辰在线 2026-11-13 14:17:05

（由中国福利会儿童艺术剧院创演的儿童题材话剧《出发吧！蓝花布》。）

（湖南省桂阳县湘剧保护传承中心创演的新编湘剧小戏《花木兰训子》。）

（南京市话剧团有限公司创演的现实题材小品《背影》。）

（湖南省花鼓戏保护传承中心带来经典花鼓戏《刘海戏金蟾》选段。）

（湖南戏曲演出中心同步举行“洞庭仙踪”游园活动，非遗市集上的湘绣文创让人眼前一亮。图片均由通讯员提供）

11月12日晚，由文化和旅游部、湖南省人民政府主办，文化和旅游部艺术司、湖南省文化和旅游厅承办，湖南省花鼓戏保护传承中心协办的第二届全国小戏小品展演在湖南戏曲演出中心开幕。省委常委、省委宣传部部长刘红兵，省人民政府副省长蒋涤非，文化和旅游部艺术司司长马小龙，省委宣传部副部长（兼）、省文化和旅游厅党组书记、厅长李爱武等领导出席开幕式。各省（区、市）文化和旅游部门负责同志，省直艺术院团、各市州文旅部门代表，剧评专家、青年评审团，媒体记者，高校大学生，群众代表及戏迷票友等近千人共赴这场戏剧之约。

开幕式在戏歌《好戏汇潇湘》中拉开帷幕，三部优秀小戏小品依次登台。来自上海、由中国福利会儿童艺术剧院创演的儿童题材话剧《出发吧！蓝花布》，以国家级非遗苗族蜡染为创作原点，讲述小女孩在蓝白交织的奇幻世界中唤醒蜡染纹样的冒险故事；作为基层院团代表，由湖南省桂阳县湘剧保护传承中心创演的新编湘剧小戏《花木兰训子》，跳出木兰从军的传统叙事，聚焦巾帼英雄归乡教子，以古韵新声诠释新时代家风家教；来自江苏、由南京市话剧团有限公司创演的现实题材小品《背影》，以消防英雄群体为切入点，通过消防班长与母亲跨越生死的对话，在亲情牵挂中尽显家国担当。湖南省花鼓戏保护传承中心还带来经典花鼓戏《刘海戏金蟾》选段，以地道唱腔与灵动表演演绎刘海与胡秀英的经典故事，尽显花鼓戏的独特魅力。

开幕式当晚，湖南戏曲演出中心同步举行“洞庭仙踪”游园活动，花鼓戏、湘剧、京剧、木偶、皮影、杂技等轮番登场，非遗市集、沉浸互动、国风装置吸引众多市民游客驻足体验，集中展现湖湘戏曲的独特风采。

全国小戏小品展演已成为中小型戏剧交流互鉴、脱颖而出的国家级平台。本届展演期间，55部入选作品将陆续登台，推动戏剧艺术走进群众、融入生活，为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展注入新的活力。

来 源：星辰在线

原标题： 走咯，看好戏去！第二届全国小戏小品展演长沙开幕

通讯员 谢雁雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com