人民锐评：真正的领先，不惧开放共享

人民日报 2026-11-13 14:33:48

近期，一家美国企业被曝要求部分数据中心合作伙伴必须将至少51%的服务提供给非中国企业。

近期，一家美国企业被曝要求部分数据中心合作伙伴必须将至少51%的服务提供给非中国企业。类似现象不是孤例，都是以“国家安全”之名，行技术封锁与市场垄断之实。当人工智能发展被人为割裂，路在何方？

中国的回答很坚定：开源开放。本月初举办的2026年世界互联网大会乌镇峰会上，“开源开放、共建共享”成为最强音。20项领先科技奖获奖成果中，不少得益于开源技术；“互联网之光”博览会则让开源技术变得“可看、可感、可玩、可购”……从受益者到共建者，中国正以开源共享回馈世界。

为什么选择开源开放？这是一条自主闯出来的新路。中国的发展成绩已经证明，唯有开源，才能更好构建创新生态、形成创新合力；唯有让技术像水一样流动，让代码汇成“共同的河流”，才能迎来可持续的繁荣。中国推动人工智能领域的开源开放，让后来者加入、上车，这是面向未来的大国担当。

要看到，今天的开源早已不止于“共享代码”，而是加速向模型、算力、基础设施、数据协同开放的全新形态转变。不久前，DeepSeek（深度求索）宣布全面开源内部推理框架DeepInfer，致力于推动人工智能更加公平、透明、可信赖。开源大模型以低成本、高效能显著降低应用门槛，让技术普惠从口号变为现实。这映照出中国开源正从“授人以鱼”走向“建设渔场”，从分享成果走向共建生态。

此次乌镇峰会亮明态度：坚定技术层面的开源，践行人类命运共同体理念。超越“筑小院高墙”“搞三六九等”“分远近亲疏”的旧逻辑，开源开放让更多国家能够共享智能时代的技术文明成果。

真正的领先，是欢迎各方搭上快车、共建共享。开源开放，是我们的主张与做法，也将推动人类携手走向共同繁荣。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：程振伟

原标题：真正的领先，不惧开放共享（人民锐评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com