人民日报 2026-11-13 14:34:00

前不久，财政部、税务总局发布公告，明确自2027年4月1日起，新能源汽车增值税出口退税率由13%下调至9%。这项调整有助于引导企业更多依靠技术、品质和服务拓展海外市场，进一步巩固我国汽车产业竞争新优势。

习近平总书记指出：“科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。”把国家战略要求转化为具体的税制安排和收支方向，既回应当前矛盾，又培育长远发展能力，才能提高宏观经济治理效能。

政策的着力点，因时而变。举例而言，新能源汽车购置补贴于2022年底退出后，产业发展仍面临配套设施不足等制约。针对农村地区充电不便出台政策，安排奖励资金专项用于支持县域充换电设施补短板试点工作，支持完善网络、提升运营服务。政策工具有进有退、有所侧重，依据应是现实矛盾的变化，目标在于增强发展的持久动力。

循着问题调整制度安排，是各领域改革持续深化的普遍路径。上海深化“一网通办”，推动多个事项集成办理，减少反复提交、多头跑动等情形；浙江居住证“互认转换、一证通联”集成改革全面落地，让区域内流动人口更便利享受子女就学、医保等配套服务。改革的接续推进，体现在对新问题的不断回应中。把实践中暴露的堵点作为制度完善的着力点，才能不断为发展打开空间。

政策越完善，资源配置就越能兼顾效率与公平。基础研究成果普惠，投资谁来主担？财政支持合肥先进光源等重大科技基础设施建设，为多个领域的研究提供实验平台。水资源消耗增加社会成本，成本如何分摊？各地落实取用再生水免征水资源税政策，切实激励企业环保用水。统筹各方利益，回应社会关切，适时出台有针对性的公共政策，才能充分调动一切积极因素，促进创新活力持续奔涌，让发展红利各方共享。

今年3月召开的国务院常务会议提出，“规范地方财政补贴政策”。这对维护公平竞争市场秩序、纵深推进全国统一大市场建设具有重要意义。促进有效市场和有为政府更好结合，“有形之手”既管好那些市场管不了或管不好的事情，又避免不当干预，才能不断增强发展的内生动力和创新活力。

政策调整要取得预期效果，必须把准“时”“度”“效”。此次退税调整提前数月公布，为企业安排订单、测算成本留出时间。此前，为平稳衔接新旧税制，增值税法从通过到施行留出一年准备期，便于有关部门完善配套法规、做好征管衔接，也有助于纳税人在过渡期内适应和准备。

以钉钉子精神抓改革落实，要积极主动，更要扎实稳健。这样的方法论，贯穿许多改革实践。新能源上网电价市场化改革中，存量项目的机制电价与现行政策妥善衔接，增量项目的机制电价通过市场化竞价方式确定；渐进式延迟退休坚持小步调整、弹性实施，为劳动者保留符合条件的自主选择空间。审时度势、因时制宜，尽力而为、量力而行，既回应不同主体的利益关切，也为改革落地创造条件，才能推动各项改革渐次开花，取得扎扎实实的成效。

几个百分点的调整，连接着千千万万企业的经营决策。财税政策因势完善、精准实施，才能进一步适配国家发展的战略导向，激发经营主体的内生动力。资源配置更加高效，创新创造更有活力，高质量发展就有了更坚实的支撑。

作者：孟繁哲

原标题：政策更精准，发展增实效（微观）

本文转自：温州新闻网 66wz.com