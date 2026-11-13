人民日报 2026-11-13 14:35:00

无论迈过多少个“里程碑”，我们都要始终不忘初心，以实际行动赢得群众

“荔园堡子建政权，长征有了落脚点。英雄故事千千万，南梁精神代代传……”甘肃庆阳市华池县南梁镇，一场别开生面的“南梁说唱”，把观众拉进历史现场。

抚今追昔，南梁的红旗，为长征路上的红军树立起落脚的路标。风雨如晦的年代，南梁所在的陕甘边革命根据地，何以红旗不倒？

靠“面向群众”“一刻也离不开群众”，靠“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”。埃德加·斯诺得出结论：因为共产党给穷苦人民谋利益，老百姓真心实意拥护共产党。

今天，走进南梁革命纪念馆，历史深刻昭示我们，为民造福是永远的落脚点。

这个落脚点，在如磐初心。

何为初心？就是看不得乡亲受穷，见不得群众受苦。当年的南梁“只见公仆不见官”，分田地、废苛税、开集市、办列宁小学，事事贴着民心。

传承红色火种，赓续光荣传统。今天，“面向群众”依然是老区广大干部的座右铭。

“时代楷模”邱军扎根脱贫一线，生命最后时刻牵挂的还是村里的致富产业；全国三八红旗手马银萍把自己“种”进土地，探索引入新品种，推动全村玉米亩均增收300多元；全国脱贫攻坚先进个人刘小兵带头苦干，穷山沟蝶变示范村……把群众冷暖放在心上，把为民尽责扛在肩上，就能为人民出政绩、以实干出政绩。

这个落脚点，在实干担当。

为人民而生，因人民而兴，中国共产党人心里始终装着群众。当年，老一辈共产党人扎根红梢林，一心为老百姓谋利益、求解放，才有了陕甘革命根据地“两点一存”的历史性贡献。

红色政权为民而立，实干作风一脉相承。脱贫攻坚时期，南梁不少村子“锁”于群山，路是当地群众长久的期盼。老百姓盼的，就是我们要干的。如今，一条条通乡路、“四好农村路”铺进梁峁沟壑，串起红色文化、乡土风物和特色产业。私家车、出租车随时可进出最偏远的村庄。在建的吴华高速，还将把南梁同陕西志丹县、吴起县等革命老区相连，助力红色土地深度融入全国统一大市场。

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，归根到底，就是让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

这个落脚点，在发展大势。

洞察大势，抢占先机。当前，大模型加速迭代、智能体落地应用、算力建设全面铺开。庆阳依托气候冷凉、地质稳定、绿电充沛的禀赋，提前布局数字经济，成为国家“东数西算”八大枢纽节点之一。

如今，庆阳已建成全国八大枢纽节点中算力增速最快、增量最大、智算占比最高、消纳最充分的标杆集群，承接全国1/4的智算需求，词元服务拓展至多个大洲，实现从“卖机架”到“卖算力”、再到“卖词元”的链条跃升，以“庆阳数算师”等为代表的一批劳务品牌累计带动就业55万人。

长风化绿电，数据向“云端”。看清趋势、摸透优势，顺势而为、乘势而上，就能把资源禀赋转化为发展优势。

在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上，习近平总书记语重心长：“只要我们深深植根人民、始终保持同人民群众的血肉联系，党的事业就无往而不胜。”

为民造福是永远的落脚点。新长征路上，无论迈过多少个“里程碑”，我们都要始终不忘初心，以实际行动赢得群众。

（作者为本报甘肃分社记者）

作者：王锦涛

原标题：为民造福是永远的落脚点（现场评论）——走好新的长征路⑤

本文转自：温州新闻网 66wz.com