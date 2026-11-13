人民网 2026-11-13 14:38:05

近日，湖北鄂州、山西长治、重庆永川等地推出的电视融媒问政栏目引发关注。

近日，湖北鄂州、山西长治、重庆永川等地推出的电视融媒问政栏目引发关注。这些栏目尝试打通曝光、质询、督办、回访全链条，把群众身边的揪心事摆上台面，以公开监督倒逼责任落地。

问政是手段，解决问题才是目的。问政之难，从来不在“敢不敢问”，而在“问完之后怎么办”。这些融媒问政的可贵之处，恰恰是探索把“下文”做成“正文”。以山西长治为例，栏目延续“暗访短片+现场发问+专家点评”模式，问政现场之外还设置“问政回访”短片，对上一场曝光的问题追踪回访。

更进一步看，好的问政不能止于解决“这一件”具体问题，更要撬动解决“这一类”共性问题。

一个井盖长期失管，表面看是城管和街道扯皮，深层则是权责清单模糊、网格巡查虚设；一处农村饮水保障不稳，表面看是管网老化，深层则是投入机制不健全、管护责任缺位。融媒问政的价值，不只是让群众表达诉求、讨个说法，更在于通过具体个案，将背后的真问题予以暴露、推动解决，实现从“点对点整改”转向“系统性施治”。坚持举一反三、标本兼治，才能真正把问政的“聊效”变成治理的“疗效”。

同时也要清醒认识到，镜头固然能照出一时的作风短板，却托不起长期的作风自觉。作风建设不能仅靠问政节目的一时交锋，更要靠久久为功的制度约束与常态监督。问得再犀利、表态再诚恳，若没有督办台账、时限清单、回访机制和问责闭环托底，热度退去，老问题难免暗处回潮。反过来，如果问题只靠“聚光灯”的“探照”才有动静，恰恰说明常态化监督并未真正立起来。

舆论监督要持续“回头看”。既不能让问题悬置在“整改中”，又要让“已办结”经得起严格复查。更重要的是，对问政曝光的问题，应同步纳入督查、纪检、考核轨道：能立改的限时立改，需跨部门解决的要明确牵头方，属于机制层面问题的应及时推动制度补短板、堵漏洞；对表态多、行动少、整改假的单位，该通报通报、该问责问责。

问政“上镜”只是起点，整改“上心”才是落点。只有把“电视上认错”和“监督中问效”连在一起，才能“问”出真整改，改出真成效。

作者：清 许

原标题：壹时评：问政“上镜”，更要整改“上心”

本文转自：温州新闻网 66wz.com