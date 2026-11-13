人民网 2026-11-13 14:39:01

近日，河南开封万岁山武侠城景区的园艺师身穿“蜜蜂服”浇花，尾部暗藏折叠小凳方便随时坐下休息，后来听取网友建议补充了黄色圆帽和蜜蜂翅膀，被不少人点赞“既可爱又人性化”。

游客有所呼，景区有所应。近年来各地“听劝式文旅”频频出圈，收获了叫好声以及网络流量、现实人气。把游客从看客变为共建者，秘诀在哪里？

“听劝”首先是一种态度。“劝”不再是单方面的“一厢情愿”，而成为游客建言与景区升级双向奔赴，并在良性互动中生发出更多的温暖与流量。广西梧州高速旁“广西人民欢迎您”的标语被树木遮挡，网友打趣喊话修剪，当地文旅部门第一时间联动有关部门按规范修剪树木，还同步消除了边坡植被带来的行车安全隐患。态度诚恳，落实迅速，有目共睹。

最是真诚动人心。频频走红的行动背后有观念的转型，有思维的转变，有技术的迭代，但最关键的仍是真诚。游客、网友的诉求被认真对待、扎实落地，城市文旅的出圈就不再是碰运气，而是日常深耕的必然结果。从四川名山茶园连夜安装太阳能路灯，到江西九江琵琶亭休息座椅、免费饮水点的增设，再到贵州文旅对游客建议分门别类的整理，许多成功并非靠预设脚本和模板引流，而是用“真诚”在打底。

人与人，城与人之间，真诚永远是最硬的底气。

“听劝”之所以总能收获大众的认可，关键在于让游客从矛盾纠纷的“旁观者”变成了文旅场景的“共建人”。主体性的增强带动积极性的爆棚，一句提议、一条吐槽，就可能催生新景观、新项目，这也推动文旅行业服务理念从“我提供什么”转向“你需要什么”。景区为人而建，文旅因人而兴。“听劝”倒逼景区文旅跳出千篇一律的营销套路，更实实在在推动了基层治理能力，特别是舆情应对能力的提升。江苏宿迁文旅接招网友“金点子”，顺势打造“来一点宿迁”文旅品牌，把一场球赛的建议延伸为美食、游览的全天候体验。因此，对地方而言，“听劝”的长效价值，是把收集、甄别、办理、反馈做成闭环，让回应民意成为治理的日常机制。

真正的“听劝”，绝非无原则的全盘迎合，而是有温度的回应、有标准的甄别。对合理可行的诉求，景区和文旅部门要第一时间响应落地；同时也要保持理性，不盲从、不表演，不讨好、不迎合，将民意期待与行业规范、专业研判结合起来，守住安全与规则的边界。唯有做好科学甄别、分类响应、切实落地，才能将群众满意度沉淀为口碑、复游率，转化为一座城市的文旅软实力。在共建共享中，共同守望城市真实的烟火、景区最美的自然、彼此真诚的邂逅。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：读懂“听劝式文旅”的出圈秘诀

本文转自：温州新闻网 66wz.com