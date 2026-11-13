“山西大同采空区塌陷引发强震”系谣言（2026·11·13）

全国网络辟谣 2026-11-13 23:22:37

辟 谣 “山西大同采空区塌陷，并引发32级地震”系谣言

详情：2026年11月12日早8时许，有网民在网络平台发布“山西大同采空区塌陷，并引发32级地震”的信息，引发关注。据大同市防震减灾中心核查反馈，2026年11月12日0时至9时，大同市未发生过地震，上述信息纯属谣言。（来源：“山西网络举报”微信公众号）

误 区 冬天的静电会引发心血管疾病

真相：这种说法缺乏科学依据。冬天皮肤干燥、衣物摩擦容易带电，被“电一下”时的刺痛确实让人不舒服，但这类静电属于静电场效应，作用只停留在皮肤表面，并无法穿透人体组织。另外，进入体内的场强会被削弱到原来的万亿分之一，也不可能直接影响心脏或血管功能。

人被静电电到时，可能会感到“头皮发麻”或“毛发竖起”，这主要是因为静电让体表的毛发轻微摆动，属于机械刺激，也不是对心血管系统的电击。此外，目前的人体研究也没有发现静电暴露会导致血压、心率、节律异常等心血管不良反应，静电最多带来不适或惊吓，引发短暂紧张等。

因此，不用过于担忧静电会引发心血管疾病，冬季更应注意低温刺激血管收缩、基础疾病未控制或情绪压力等因素。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 官方通报：“饭店老板为连吃7碗米饭母女放钱”视频系摆拍，已立案调查

详情：近期，“一饭店老板悄悄为连吃7碗米饭母女放钱”的视频，在网上引发关注。经重庆市梁平区网信、公安、民政、市场监管等部门联合调查，李某（女，57岁，餐馆运营人）为博取关注、吸引流量，编造虚假情节、组织人员摆拍、制作视频发布。相关内容误导公众认知，造成不良影响，扰乱正常网络公共秩序。目前，相关部门已立案调查，对其涉嫌违法行为将依法进行处理。（来源：“重庆辟谣”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com