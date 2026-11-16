央视新闻 2026-11-16 10:44:00

不久前，多地文旅主管部门陆续公布A级旅游景区复核结果，截至2026年9月，至少22个省份的100多家A级旅游景区被摘牌或降级。

不久前，多地文旅主管部门陆续公布A级旅游景区复核结果，截至2026年9月，至少22个省份的100多家A级旅游景区被摘牌或降级。

清退景区长期不符合A级旅游景区标准

前阶段被清退的景区均存在长期不符合A级旅游景区运营标准的核心问题。其中，安徽金寨县大别山玉博园等旅游景区因硬件配套与4A评级标准差距悬殊，属地文旅部门审慎研判后主动申请退出评级。内蒙古自治区文化和旅游厅对部分A级旅游景区予以取消和降低质量等级。海南省旅游和文化广电体育厅取消博鳌水城旅游景区和圣哒哒旅游景区2家景区的A级旅游景区质量等级。广西桂林市文化广电和旅游局取消桂林芦笛岩鸡血玉文化艺术中心景区（秀峰区）等6家景区国家3A级旅游景区质量等级。

安徽省旅游景区质量评定专家王群称：“抽检过程我们一般情况下是以普通游客的身份进行暗访，对照景区的服务质量与环境质量评价标准去看，发现景区的服务是最大的问题。第二就是设施的老化，更新不及时。”

A级景区要创新内容 丰富业态 提高体验

A级旅游景区更加快速、完善的“退出机制”，强化了文旅主管部门的动态监管。现行《旅游景区质量等级划分》国家标准将景区分为1A至5A五个等级，以资源价值、旅游交通、游览设施、游览服务、旅游安全、文旅融合、智慧旅游、资源与环境保护、综合管理九个项目作为具体划分条件。除了必备硬件条件，旅游景区能够提供的服务体验等也被放在重要位置。

中国人民大学创意产业技术研究院副院长宋洋洋称：“这一轮明显是站在了我们国家旅游业转型发展以及治理方式转变的背景下重新来定位的，引导大家不要以为拿了一次A级景区的认定，这事就结束了。更加看重的是你拿到资质之后，你怎么样不断创新内容、丰富业态、提高体验。”

来 源：央视新闻

原标题： 今年多地集中清退“不合格”A级旅游景区

本文转自：温州新闻网 66wz.com