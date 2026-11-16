中国新闻网 2026-11-16 11:17:00

据阿联酋《国家报》报道，一名美官员证实，美军“罗斯福”号航空母舰已于当地时间15日抵达美军中央司令部责任区。

据阿联酋《国家报》报道，一名美官员证实，美军“罗斯福”号航空母舰已于当地时间15日抵达美军中央司令部责任区。

据报道，这意味着，美军在其中央司令部责任区内部署有三个航空母舰打击群。“乔治·华盛顿”号和“乔治·H·W·布什”号两艘航母已在该地区执行任务。

以色列《耶路撒冷邮报》指出，目前尚不清楚三个航母打击群将在该地区停留多久。有消息曾称“罗斯福”号航母或将替换已部署的两艘航母中的一艘，但美国官员表示，如有必要，三艘航母都可能继续驻扎在此地。

据报道，美军“罗斯福”号航空母舰抵达中东之际，伊朗方面15日发布消息称，伊朗无人机打击了位于巴林里法直升机基地的美军防空雷达。

伊朗声明还称，美国在霍尔木兹海峡的行动表面上是“护航”，实际上是“走私石油”。行动失败后，美方试图通过一些小规模行动，转移国际社会对霍尔木兹海峡关闭状况的关注。声明强调，霍尔木兹海峡处于关闭状态，美方任何侵略行为都将遭到更加严厉的回应。

来 源：中国新闻网

原标题： 美军在中东集结三个航空母舰打击群

本文转自：温州新闻网 66wz.com