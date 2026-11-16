朝中社发文谴责日本拥核野心
新华社 2026-11-16 11:20:06
朝中社15日发表评论文章，谴责日本政府打算在年内修改的安保文件中添加“紧急事态发生时允许运进核武器”的“例外情况”，表示日方这一企图是“实现其核野心的前奏”。
朝中社15日发表评论文章，谴责日本政府打算在年内修改的安保文件中添加“紧急事态发生时允许运进核武器”的“例外情况”，表示日方这一企图是“实现其核野心的前奏”。
文章写道：“日本企图破坏战后国际秩序、改变地区力量平衡的新军国主义危险举动正向实现核野心发展。”日本此举是“依仗美国核武器实现军事野心，进而拥有核武器的危险意图的表现”。
文章说，当前日本国内批评现政权新军国主义动向的声音不断，本地区国家和国际社会也强烈谴责并反对日本修改核政策的企图。日本提出“例外情况”是“掩盖其阴险目的的骗术”，旨在平息国内外反对浪潮，逐步解禁并掏空“无核三原则”。
据日本共同社10日报道，一名日本政府高官当天谈及修订“安保三文件”时表示，有必要明确写入一种观点：作为“无核三原则”的例外情况，应允许在紧急情况下将核武器运进日本。
来 源：新华社
原标题： 朝中社发文谴责日本拥核野心
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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