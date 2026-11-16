网传“2027年沈阳中考英语听力及口语考试改革”不实（2026·11·16）

全国网络辟谣 2026-11-16 17:16:58

辟谣 网传“2027年沈阳中考英语听力及口语考试改革”不实

详情：针对近日网传的“2027年沈阳中考英语听力及口语考试改革”一事，沈阳市教育局明确辟谣：该消息为不实信息，请广大师生、家长不信谣、不传谣。（来源：“沈阳教育发布”微信公众号）

辟谣 “新疆连霍高速果子沟高速公路发生泥石流”系谣言

详情：近日，网上流传“连霍高速果子沟高速公路泥石流”相关视频，引发公众关注。经属地应急管理部门核实，该信息为旧闻翻炒谣言，近期果子沟路段未发生泥石流灾害。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

科普 开了“智驾”直接躺倒睡觉？交警提示：安全不能放手！

详情：“智驾”一开，放手不管？随着车辆配置越来越智能，不少驾驶人误以为，有了智能驾驶的辅助，就可以完全放手不管。但是，智能驾驶≠自动驾驶。

按照我国《汽车驾驶自动化分级标准》，汽车智能驾驶共有L0至L5六个级别。L0～L2为辅助驾驶，需人工全程监管；L3～L5逐步实现系统主导；L5为完全无人驾驶。目前市面销售的车辆，最高属于组合驾驶辅助系统，也就是L2级别。驾驶人在驾驶车辆时，打开辅助驾驶功能后，仍需要始终保持注意力，双手不能离开方向盘。

目前，真正意义上的自动驾驶车辆仍处于从示范运营到小规模试点的过渡阶段。现今能在市面上销售的一些乘用车所搭载的L2级智能辅助驾驶功能，只是辅助驾驶员驾驶、降低驾驶负担，并不能代替车主的双手，驾驶人依然是车辆的第一责任人。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通报 河南信阳通报7起“清朗”行动典型案例

详情：按照“清朗”系列专项行动工作要求，河南省信阳市网信、公安、市场监管等部门密切协同，线上线下联动，严厉打击传播网络谣言、编造虚假人设等典型问题。现将部分案例通报如下：

一、编造虚假人设

1.信阳属地APP一账号虚构身份，假冒仿冒公职人员，误导网民，破坏网络生态。

2.抖音网店经营者陈某与主播周某合作开展直播带货，直播时按照事先编排的剧本进行虚假商业宣传，通过虚假刷卡购买方式营造“专柜正品、亏本让利”的假象。

二、编造传播网络谣言

3.平桥区网民姚某在抖音平台发文称：“外地艾滋病、梅毒患者从河北石家庄到河南了，马上来信阳恶意传播艾滋病”。经查，网民姚某对网上信息不加核实、随意转发，造成虚假信息传播扩散。

4.平桥区网民赵某在抖音平台发布车辆落水照片并配文称：“同时掉下去三台车，捞出来两台，司机打瞌睡导致”。经查，该文案内容系赵某虚构。

5.息县网民孙某在抖音平台发布短视频并配文称：“一男子出轨猝死”，引发关注，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。经查，该内容无任何事实依据，系孙某凭空虚构。

6.息县网民孟某在快手平台翻炒旧闻，并制作发布息县某学校门口有人举条幅聚集维权的视频。经查，孟某为博取关注，利用AI制作发布该虚假视频。

7.固始县网民张某某在抖音平台发布某客运公司的相关信息。经查，张某某为发泄不满刻意虚构事实，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

目前，属地网信、公安、市场监管等部门已对上述相关人员予以关闭账号、行政处罚等处置。（来源：“信阳网信”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com