新华网 2026-11-16 18:11:23

百年宏愿，正在成为美好现实

“孙中山先生当年关于未来中国建设的很多构想，在《建国方略》中描绘的筑铁路、铺公路、开通讯、兴水利、凿运河、修港口、建厂矿等一系列宏伟蓝图，不仅早已成为现实，而且比他构想和描绘的更为丰富和宏阔。”

在纪念孙中山先生诞辰160周年大会上，习近平总书记的重要讲话给人以信心和力量。

百年前，孙中山先生面对山河破碎，率先喊出“振兴中华”的响亮口号，写下《建国方略》，设想铁路进青藏、公路密成网、高峡出平湖、港口连五洋……对于那时积贫积弱的中国而言，这是一幅“不可能”的蓝图。

百年风云激荡，宏愿不断成为现实，“顶富强”，正写在中华大地上。

今天的中国，有世界上规模最大的高速铁路网，公路密成网，天堑变通途；全球货物吞吐量排名前十的港口中，有8个在中国；宏伟的三峡大坝横卧于长江之上，壮阔的平陆运河通江达海；C919翱翔长空，光伏、新能源汽车扬帆出海，智慧农田里农机自动穿梭，新质生产力不断拔节生长……

今天的中国，历史性地解决了绝对贫困问题，建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系，是世界上最安全的国家之一……人民安居乐业、社会安定有序，中国式现代化看得见、摸得着，人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，孙中山先生念兹在兹的人民“顶安乐”，就在每一天的美好生活里。

今天的中国，广交会、进博会持续敞开大门，中外客商在这里对接商机；共建“一带一路”跨越山海，亚太经贸合作不断深化……当年“港口连五洋”等畅想，如今已化作高水平对外开放的生动实践。

“只有我们中国共产党人实现了。”2020年10月，在广东考察的习近平总书记走进汕头开埠文化陈列馆，在《建国方略》相关规划图前，驻足感慨。

办好中国的事情，关键在党。“中国共产党人是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。”中国共产党自诞生之日起，就为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴不懈奋斗。百余年来，在中国共产党的领导下，亿万人民接续奋斗，把梦想变为现实，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。

今天，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万人民团结奋斗，我们伟大的祖国巍然屹立于世界东方，经济总量稳居世界第二，人民生活实现全面小康，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，正在为人类社会发展进步不断作出新的贡献。

孙中山先生曾说：“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日”。今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。蓝图正在实现，“振兴中华”的时代回响振奋人心，中华民族伟大复兴势不可挡。今天，我们对孙中山先生最好的纪念，就是学习、继承、发扬他的宝贵精神，把强国建设、民族复兴伟业不断推向前进，不断把伟大梦想变成美好现实。

记者：赵刚 马若虎

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨百年宏愿，正在成为美好现实

封面图：张倩 程媛媛

本文转自：温州新闻网 66wz.com