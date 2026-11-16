人民网 2026-11-16 18:15:24

今年“双11”，智能眼镜火了。多家平台数据显示，智能眼镜品类销售总额同比大幅增长。

今年“双11”，智能眼镜火了。多家平台数据显示，智能眼镜品类销售总额同比大幅增长。加之词元首次作为商品“摆上货架”，AI手机、AI家电等品类不断扩容，不少人感慨：智能产品正逐步从概念变为现实。

购物节的新动向，折射产业发展新动态。以智能眼镜为例，从音频眼镜，到拍摄眼镜，再到主打会议、翻译场景的AR眼镜，高中低端装备全面上场，更好地满足差异化需求。智能眼镜不再是噱头，而是成为实时完成信息查询、语音翻译、场景导航的日常工具。智能产品供给愈发丰富，硬件终端加快向生活场景延伸，彰显了人工智能产业的持续发展，在一定程度上回应了“概念多产品少”“有技术缺场景”的质疑。

一段时间以来，各类大模型层出不穷，AI机器人推陈出新，人工智能发展高歌猛进。但有消费者反映，AI赋能千行百业，在用户端的应用却多局限在智能查询、辅助驾驶等方面，产品矩阵不够丰富；有的新产品美则美矣，只能作为玩具，无法深入日常生活。有企业反映，AI用户增多，但很多还未转化为消费意愿。有观察者则担心，AI领域若热衷造概念，易产生“虚火”。人工智能产业化存在堵点，进入消费市场面临难点。大家普遍期待，让技术下沉生活场景，AI产品优化升级，市场规模不断做大，形成群众便利、企业获利的良性循环。

人工智能的生命力在于实际应用。AI眼镜、AI耳机、AI录音笔等商品日渐成熟，说明人工智能技术正在跨越从能用到好用的鸿沟，孕育出更多市场宠儿。AI产品在“双11”走红，绝非营销噱头，而是技术积累的厚积薄发，是产业生态的现实映照。从底层芯片、大模型研发，到光学、声学传感零部件制造，再到整机集成、场景开发，我国完整的人工智能产业链条，为新产品加速落地提供坚实依托。得益于高效协同的产业链，我们能够以“月”为单位迭代产品。未来，AI产品消费潜力可观、大有可期。

也要看到，产品爆款频出，不等于产业尽善尽美。方向对了，热度起来了，还得写好转化落地的“下半篇文章”。时下，企业比拼模型规模、算力指标，轻视场景研究的倾向有之；演示场景运行流畅，进入家庭后稳定性欠佳者有之；一台设备搭载多项功能，每个都浅尝辄止的有之；有了硬件，配套不够、服务不足、数据不通的有之；设备支持拍照录音，隐私设置不完善的有之……回答这些问题，还需要研发端、生产端持续发力，一手保持定力打磨技术，一手紧跟需求打磨产品，让AI真正飞入寻常百姓家。

人工智能是一场影响深远的产业变革，能否抢抓机遇，关乎高质量发展的前景。今年6月，商务部等8部门印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，“提升人工智能+商品消费”被列为首项措施。以需求为圆心，以技术为半径，以政策为支撑，才能画出人工智能产业蓬勃发展的更大同心圆，为提振消费、拉动经济作出更大贡献。

作者：郑岩

原标题：壹时评：智能产品热销凸显消费新热度

本文转自：温州新闻网 66wz.com