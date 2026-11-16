人民日报 2026-11-16 18:16:30

在发现问题中掌握主动，在解决问题中成长进步，这是中国共产党探索出来的成功密码，也为世界其他政党作出表率

一个公文包，照见问题意识与作风改进。

前不久，某单位组织专业骨干集训，参会人员领取公文包时，发现是“二手”的。从每次组织培训都发放新包，到公文包“统一采购、集中保管、会前配发、会后收回、清洁消杀、循环使用”，小事之中也有节约之法、风气之变。

倡树新风，持之以恒推进全面从严治党，始终贯穿着问题意识。党的二十届五中全会审议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，把“坚持问题导向”作为持之以恒推进全面从严治党遵循的原则之一。

如何精准把握党情新变化？怎样把党的建设面临的新情况新问题新环境分析透？按照习近平总书记关于把更多精力花在研究分析问题、提出有效管用举措的重要指示，全会文件起草组设立23个重点课题，委托16家单位进行研究，形成28份高质量研究报告。

找准方向、聚焦问题，才能明确对策、务求实效。坚持目标导向和问题导向相结合，有利于抓住根本、突出重点、精准施策。习近平总书记一语中的：“《决定》稿几个部分不是按照党的建设总体布局平铺开来、面面俱到，而是抓住关键要害、聚焦突出问题谋篇布局。”

有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。

深化政绩观教育，深入整治政策规划“翻烧饼”、违规新增地方政府隐性债务等问题；突出抓好新兴领域党的建设，加强平台企业、科技创新型企业等党建工作；大力破除潜规则，坚决纠治“搭天线拜码头”“原则不如关系”“章子不如条子”等乱象……

新时代以来，正因敢于正视存在的问题，全面从严治党既坚持具体问题具体分析的靶向治疗，也加强从解决个案到解决类案的系统施治。

习近平总书记指出：“我们共产党人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”把解决党内突出问题作为着力点，不蜻蜓点水，不虎头蛇尾，就能在纠偏治乱、激浊扬清中不断提高工作水平。

有多少问题就解决多少问题，问题该用什么方法解决就用什么方法解决。

聚焦“蝇贪蚁腐”新情况，上海嘉定区整合36个部门的数据，开发小微工程建设数字化监督模块，盯住“30万元以下”小型工程项目监督薄弱环节。

针对“问题合同”有损村集体利益、伤害群众感情的情况，河南漯河市坚决管旧账、清合同，挖病灶、堵漏洞，让“亏本账”变“多赢账”。

无论是运用大数据提高反腐败穿透力，还是整治“新官不理旧账”，都体现出奔着问题去、盯着问题改的鲜明导向。

何以掌握管党治党的主动权？答案更加清晰：既解决老问题，也察觉新问题；既解决显性问题，也解决隐性问题；既解决表面问题，也解决深层次问题。

全面从严治党永远在路上。

当前，弱化党的先进性、损害党的纯洁性、影响党长期执政的问题和隐患还不少，特别是思想不纯、组织不纯、作风不纯问题尚未根本解决，一些新问题又不断产生。坚持严的基调，发扬科学精神，掌握解题方法，构建长效机制，始终保持战略定力和战斗韧性，一刻不停歇、半步不退让，方能把党建设好、建设强。

“中国共产党的伟大在于正视自己、直面问题并勇于解决问题”。有外国政要如此评价。在发现问题中掌握主动，在解决问题中成长进步，这是中国共产党探索出来的成功密码，也为世界其他政党作出表率。

问题导向，彰显实事求是的治理自觉，体现刀刃向内的革新姿态。擦亮发现问题的眼睛，练就破解难题的本领，筑牢源头防控的堤坝，把严的基调、严的措施、严的氛围体现到党的建设全过程各方面，定能始终赢得强党强国的历史主动。

作者：李洪兴

原标题：抓住关键要害，解决突出问题（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党④

本文转自：温州新闻网 66wz.com