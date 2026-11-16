人民日报 2026-11-16 18:28:14

人心里的丰碑，风吹不倒，雨打不蚀。

到广东潮州走访，当地人总会提到一个名字：韩愈。

扶持农业生产，把更为先进的种植技术和耕种工具引入当地；鳄溪里鳄鱼成灾，组织人以“强弓毒矢”驱逐，同时清淤筑堤；拿出俸禄复办州学，选拔、培养各类人才；赎放境内奴婢，工钱可以抵债……

公元819年，韩愈被贬到潮州担任刺史，任职虽不足8个月，却靠着为民办实事被潮州人深深感念。跨越时空的口碑，证明了一个道理：政绩如何，民心这面镜子照得最清晰。

韩愈的为民，不是刻意的讨好，不是功利的算计，而是把百姓的冷暖放在自己的荣辱之上，把潮州的长远发展放在个人的得失之前。谷文昌、廖俊波、黄文秀，老百姓之所以深深铭记着他们，是因为他们把“为民造福”四个字，写在了闽南东山、闽北政和、桂西百坭的山山水水间。民心如镜，不仅在于明亮，更在于公正。

透过民心之镜不难发现，经得起时间检验的政绩，不在“我”字有多大，而在“民”字有多重。1935年红二十五军途经宁夏西吉兴隆镇，几名负伤的南方籍战士留在老乡家养伤，把南方马铃薯制粉的手艺倾囊相授。当地百姓感念这份情，把粉条叫作“红军粉”。如今90多年过去，“红军粉”变成了带动当地振兴发展的“致富粉”。为民造福，从来不是宏大的概念，而是浓缩在一口干净水、一顿安心饭、一条安澜河、一片好山水中。

民心之镜，还极具“耐心”：不急于当下给出评价，而是在时间里慢慢显影那些正确的人、正确的事。不是所有的政绩都能“任内交账”，但群众分得清什么是敷衍、什么是真干。那些实干苦干的业绩，哪怕结果一时显露不出来，民心之镜也会留下印记。

政绩不在一时显赫，而在久久为功。“功成不必在我”不是无为的托词，而是把“小我”从时间长链中摘下，用担当夯实事业的基石；“功成必定有我”不是揽功的口号，而是把自己的一棒稳稳交给下一任的后来者。甘做铺路人、愿为奠基石，不求一己一时的荣耀，只为后世岁岁的安宁，这份胸襟，正是为政者最可贵的格局与担当。

心镜长明，离不开理念和制度的保障。有正确政绩观作指引，善政便不必像古代一样依赖个别官员，而可以成为遍布大地的寻常现实。有健全的考核评价作支撑，“百姓是否多笑颜”便能置于“材料是否多亮点”之前，让想干事、能干事、干成事的干部有底气、有舞台。有严格的督察问责作兜底，少看“面上无浪”、多看“水下暗礁”，让老百姓的急难愁盼问题得到真正解决。健全完善制度，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，“为官一任，造福一方”的佳话还将不断涌现。

宋朝时，潮州官民为纪念韩愈，把当地的笔架山改称韩山、鳄溪改名韩江，政声至今流传。为人民做实事、与百姓同呼吸，民心会立传，青史可留名。在强国建设的新征程上，正确政绩观汇聚的必是干群一心的奋进力量。

作者：吴齐强

原标题：民心如镜长相映（金台随笔）

本文转自：温州新闻网 66wz.com