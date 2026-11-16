人民日报 2026-11-16 18:29:14

如今，在一些招聘活动中，应聘面试结束，本该等通知，有的求职者却先等来一份“作业”：写策划案、做设计图、分析数据，甚至独立完成真实项目。考查能力本无可厚非，但一些企业把“作业”越留越大、越留越“真”，难免让人怀疑：这到底是在招人，还是在借招聘之名窃取他人劳动成果？

面试“留作业”，初衷是看求职者能不能胜任工作岗位，可考核得有边界。这类考核“作业”，应当紧扣岗位基本能力，限定时间、范围，明确使用途径，不应要求求职者投入过多时间和精力。如果求职者辛苦做出的方案被企业拿走使用，人却没被录用，这就涉嫌借考核之名行侵权之实。

治理乱象，得从以下几方面下手。企业要自律，把“作业”考核的规则说清楚：“作业”做什么、限时多久、给不给报酬、成果怎么处理。涉及真实项目、明显超出面试范围的，应当支付相应报酬或征得同意。招聘平台可以设置提醒和投诉入口，对频繁被投诉的企业加以约束。监管部门也应关注这类新型用工问题，发现以招聘为名骗取劳动者劳动成果的，及时依法处置。求职者也要留个心眼，保留相关要求、聊天记录和凭证，遇到明显的侵权问题，要敢于拒绝和举报。

求职和招聘是一场双向奔赴，关键要讲诚信。企业想招到合适的人，可以理解；求职者想凭真本事获得岗位，也应当被尊重。面试“作业”可以有，但不能没有边界，更不能变成窃取劳动成果的幌子。

（摘编自《贵州日报》，原题为《面试作业岂能变成“白嫖”》）

作者：鲁 毅

原标题：面试“作业”不可越界（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com