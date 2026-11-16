人民日报 2026-11-16 18:30:08

行业周期的终点不必然是衰退，抓住技术变革、需求迭代等机会窗口，调整和振兴完全可能实现

不起眼的小零食，近年来却做出了不小的声量。

湖南长沙，“零食王国”获吉尼斯世界纪录认证，成为全球最大的零食店。开业首月，客流突破100万人次。

自今年5月出湘首店开业以来，不到半年时间，湖南新鲜零食品牌金粒门直营门店数量迅速扩张至50家以上，“攻打金粒门”一时成为社交平台上的热梗。

市场增量有限、产品同质化程度高、价格弹性小，这些共性问题，一定程度上影响了传统零食产业的发展。

从集合量贩拓展零售业态，到新鲜零食掀起健康风尚，再到融合文旅突出休闲属性，透过零食产业的创新发展，可以一窥传统行业寻找“第二曲线”的方法论。

供需适配，企业立足的基本功。经济社会发展、消费群体更迭，个性化、“长尾化”需求不断涌现，谁能精准捕捉消费风向，谁就能在开拓蓝海中抢占先机。

健康理念深入人心，低GI（升糖指数）食品走俏，“短保、现制、少添加”的新鲜零食受年轻人追捧；细分需求日益凸显，饱腹感轻食直击健身人群痛点，低糖甜品添加助眠成分主打夜间无负担……纵览时下的零食市场，众口难调是挑战更是机遇。

高品质需求牵引高质量供给，高质量供给创造高品质需求。同样是吃零食，不同人群、不同场景下的需求各有侧重。有人先看配料表，希望少些糖、油、盐；有人讲究新鲜，偏爱现制风味；有人看重分量，小包装方便携带，也便于控制食用量。从“有什么卖什么”，到“要什么做什么”，跳出对需求的粗放理解，更细的“颗粒度”中蕴藏更广的发展天地。

需求的主体是无数具体的人，这就决定了需求是有温度的、多元的。“零食王国”何以走红？在一个“趣”字。拍照打卡、选购体验、社交分享……门店不再是单纯的售卖场所，而是承载惊喜与欢乐的沉浸式空间。市场上，有品牌推出“IP+盲盒”玩法，消费者和熟悉的食品卡通形象合影，纷纷感慨“梦回童年”。

当下，注重自我感受和个性表达的年轻一代，更加愿意为情感共鸣和精神愉悦付费。企业推出富有人文内核和情感内涵的产品和服务，能获得更多竞争优势。

需求是创新的靶向。创新不是浮于空中的，对企业和产业而言，找准创意落地的土壤同样重要。在湖南兴起，向长三角地区辐射——新鲜零食产业的“成长轨迹”就是一个很好的例证。

全国休闲食品产值有1/3出自湖南。产业链高度成熟，为新鲜零食的研发、生产、配送提供坚实支撑。长三角地区在城市密度、消费人口基数、冷链成本等方面则有明显优势。产业高地与消费腹地高效对接，新事物快速抽芽，好创意得到正反馈。

全国统一大市场畅通循环，培育消费新业态新模式新场景，积极推进首发经济……时代潮头不乏各类机遇。传统行业的优势在哪里？短板有哪些？如何巧妙借力？在大格局中找准位置、精准落子，那些基于市场嗅觉的“灵光乍现”就更有机会完成“惊险一跃”，转化为立得住脚的新增长点。

从“速度竞赛”转向“价值深耕”，即时零售迎来爆发式增长；从“以产定销”到“柔性制造”，服装产业供应链韧性得到增强……实践证明，行业周期的终点不必然是衰退，抓住技术变革、需求迭代等机会窗口，调整和振兴完全可能实现。

守成心态，或许才是传统行业最大的包袱。到消费趋势最前沿、要素重组最深处去闯荡打拼，老行当一样能书写新故事。

作者：成 森

原标题：小零食何以做出大声量（微观）

本文转自：温州新闻网 66wz.com