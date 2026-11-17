温州日报 2026-11-17 07:52:00

近日，省财政厅公布2027年省级农村综合性改革试点试验名单，全省14个县（市、区）入选，温州市文成县、泰顺县在列，最高可获6000万元省级财政奖补。

温州网讯 近日，省财政厅公布2027年省级农村综合性改革试点试验名单，全省14个县（市、区）入选，温州市文成县、泰顺县在列，最高可获6000万元省级财政奖补。

省级农村综合性改革试点试验以竞争性申报、方案评估择优确定，支持各地统筹乡村产业、村集体经济、人居环境、乡村治理，开展集成式改革，形成可复制、可推广的经验。

文成以全县为实施单元入选，试点落子在“浙江第一大高山台地”——南田镇、二源镇沿线的10个行政村，平均海拔600米以上，昼夜温差大，适宜高山食用菌和高山蔬菜的生长。区内已集聚山东瑞航果蔬集团、浙江万旺生物等现代高效农业主体，落地全人工光育苗、智能方舱、稻菌轮作等项目，羊肚菌、红托竹荪、高山番茄凭错峰上市打进山姆、盒马。二源镇入选2025年国家级农业产业强镇创建名单，2025年10个试点村集体经济收入达1135万元。

方案把“高山台地·菌蔬轮作”作为定位，2027年启动、2028年建成，总投资2.08亿元，其中省补资金6000万元，投向冷链仓储、菌蔬设施化技术示范园、食用菌与杨梅生态循环利用链、农特产品交易中心等。财政资金支持的智能方舱、设施大棚将确权到10个试点村折股入企，村集体拿“保底收益+二次分红”，片区同步推行“租金、股金、薪金、现金、奖金”五金模式。到试点期末，设施化栽培累计600亩以上，食用菌全产业链新增产值1亿元以上，新增岗位400个以上，保底分红225万元。

试点之外，文成把高山果蔬、淡水养殖、林下经济作为促农增收的主攻方向，糯米山药种植技术规程立项实现省级地方标准“破零”，罗氏沼虾苗今年出苗2.77亿尾、辐射闽粤。

泰顺的方案落子百丈镇，围绕“飞云古埠·竞秀果乡”展开。百丈镇地处飞云湖畔，是国家生态镇、国家卫生镇，创成国家3A级景区，建成国家赛艇高水平后备人才基地，承办过全国青年U16/U18赛艇锦标赛和亚洲赛艇训练营。这里曾是浙南闽北的航运埠头，珊溪水利枢纽建设后老镇区整体迁建湖畔，“山上茶果、山下运动、水上赛场”的格局已经成形。

百丈镇的产业底子厚实。全镇杨梅1.2万亩、茶叶6300余亩、脐橙4000亩，杨梅年产值约3亿元，与盒马鲜生签下直供订单。2025年，全镇旅游接待突破145万人次、旅游产值1.5亿元，村集体经营性收入603.81万元。按方案，试点期为2027年至2028年，10个重点项目总投资1.8亿元，计划投向基础设施、公共服务、人才科技、产业品牌和联农带农机制。镇里计划建设飞云·百丈数字创客基地，推行“四金一单”机制，通过资源租赁、基地务工、股权合作、订单收购，优先吸纳低收入农户。

来 源：温州日报

原标题： 省级农村综合性改革试点名单公布

文成全县实施 泰顺落子百丈

记者 徐龙飞 张睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com