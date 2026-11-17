温州日报 2026-11-17 07:57:11

近年来，各地温州商会常态化组织返乡考察、项目对接，打通项目信息对接、落地跟进全链条服务。近6年来，温商回归超亿元产业项目超千个，总投资超5000亿元，涵盖新能源、半导体、智能装备、总部经济等新赛道。

温州网讯 商脉跨山海，网络联全国。记者从市投促局获悉，目前温州市在全国地级以上城市布局成立270个异地温州商会。依托这张覆盖全国的网络，在外175万温商一边拓展异地产业版图，一边源源不断把项目、资本、技术、人才引回温州，推动在外温商资源与温州产业赛道深度耦合。

近年来，各地温州商会常态化组织返乡考察、项目对接，打通项目信息对接、落地跟进全链条服务。近6年来，温商回归超亿元产业项目超千个，总投资超5000亿元，涵盖新能源、半导体、智能装备、总部经济等新赛道。

如乐清依托全国异地乐清商会联合会联动机制，台邦电机集团董事长陈春良回乡布局，累计投入超10亿元打造机器人核心部件产业园，补齐温州智能装备产业链短板。杭州温州商会持续组织会员企业返乡考察，利尔达科技、北谷控股、亚能能源等一批企业先后谋划总部基地、新能源智能制造、康养服务等项目落地，覆盖数字经济、先进制造、民生服务多个赛道。不少异地温州商会创新模式，设立产业链专委会、新生代温商工作委员会，聚焦细分行业对接资源，推动温商新生代接力传承，为温州经济品牌积蓄青年力量。

除了引进大项目，异地商会还发挥渠道优势，助力温州本土产品、本土产业走向全国市场。广州温州商会与文成深度对接，长期助力当地茶叶拓展华南市场；山东温州商会主动对接泰顺农特产品，牵线对接大型企业资源，为山区农产品拓宽销路，把温州特色产业资源嵌入全国大市场。同时，借助全国异地商会网络，温州的电气、泵阀、服装等优势制造产业对接全国上下游客户，持续巩固温州制造的市场影响力。

近年来，我市持续推进异地商会规范化建设，迭代推出异地温州商会规范化建设3.0版，以制度赋能“1+31+x”商会网络建设，推动内外温商联动发展。同时，做好回归项目要素保障，让在外温商 “愿意回来、留得住、发展好”。

来 源：温州日报

原标题： 270家异地商会推动“新质温商”回归 千亿资本赋能家乡产业新赛道

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com