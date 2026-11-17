温州晚报 2026-11-17 08:03:14

温州楼市的热词换得比天气还快。前一阵售楼处里人人都在问“四代宅”——空中花园、大阳台、高空间利用率，不少买房人至今还没完全弄明白“四代宅”，一个新的词又冒了出来：抬板。

温州网讯 温州楼市的热词换得比天气还快。前一阵售楼处里人人都在问“四代宅”——空中花园、大阳台、高空间利用率，不少买房人至今还没完全弄明白“四代宅”，一个新的词又冒了出来：抬板。

温州市资规局和住建局日前联合印发《温州市住宅底层架空空间利用规划管理规定（试行）》（以下简称“规定”）：以后温州新出让的住宅地块，有条件把小区整体抬高，底下停车和藏设备，上面过日子。政策允许的结构层高控制在5米以内，相当于把小区垫到传统住宅一层半的高度。

但是并非所有地块适用抬板设计，三垟湿地保护区、历史文化保护区域、重要滨水地段等已有明确建筑总高度限制和特定风貌管控要求的地块（或空间范围），场地受限的地块，容积率低于1.3的低容积率高密度地块，以及其他城市设计已明确不宜做抬板设计的区域不包含在内。

“四代宅”改的是“你家阳台”

抬板改的是“整个小区地面”

近两年，“四代宅”无疑是房产界的热词。新近建设的热门住宅项目像中楠·鹭湖、万科·璞拾云洲、招商保利·天曜序、建发·望江、中铁建·西派澜廷，以及近期备受买房者关注的嘉柏悦、凤启江南都以“四代宅”为卖点。而这个名称主要在房地产业内流传，正式文件中并没有明确何为“四代宅”。

但在此次发布的规定中，明确标注了“抬板设计”——在保证建筑结构与消防安全的前提下，设置底层连续架空空间，集约配置公共休闲、公共服务和公共配套、停车、物业等功能。

可见，“四代宅”和“抬板设计”不能混为一谈。从市场上大多数以“四代宅”自称的住宅项目看来，这类住宅主要注重的是每户家庭自己的室内外空间，例如阳台做多大、有没有空中花园、算不算面积；“抬板设计”更注重整个小区的竖向秩序——把小区的地面整体抬起来，板下集中放设备、停车、物业用房和大堂门厅，板上是完整的园林和步行空间。

“抬板设计”和温州人熟悉的“一楼架空”也不是一回事：架空层只是某一栋楼的一楼空出来，小区地面还在原地，车辆需要停放在地下车库；抬板是把整个小区的“地面”统一抬起来，人和车从物理上就分在了两个高度。

开发商省了挖地的钱

但结构造价或将增加

抬板对开发商最直接的吸引力，是少挖一层地下室。地下室每往下多挖一层，土方、支护、抗浮成本阶梯式上升；板下停车和设备空间又不计容积率，开发商不需要牺牲可售住宅面积来消化这部分功能。再加上“828新政”之后新项目须封顶才能预售，回款周期拉长，抬板设计恰好提供了一个不直接推高房价，但能优化成本结构的工具。

对城市而言，同一块地能承载更多居住功能，不必靠不断向下挖地下室来消化停车需求；地上车库省去了机械通风和照明，长期运维成本也更低。

但也有业内人士指出，规定中要求抬板平台设置消防车道和登高操作场地，合理设置从室外地面到达抬板空间板上的消防车通道或坡道，满足消防设计相关要求，这也意味着抬板平台需要走消防车，梁板柱必须按消防车满载荷载做专项加固，结构造价或将增加。

低楼层被抬高了

更多功能藏在“板下”

对普通购房者来说，最直接的改变落在低楼层。传统高层住宅里，2楼、3楼往往是整栋楼比较难卖、折价较明显的楼层。抬板之后，原来的2楼实际高度大致相当于传统楼栋的3到4楼，采光、日照和潮湿等问题都会被拉开距离。同一个小区里，低楼层的“起跑线”被整体抬高了。

但板下空间也因此承担了更重的功能密度：不高于5米的层高需要安排停车、设备、物业用房、大堂门厅、楼梯间和电梯间等功能，通风、采光、消防疏散的设计难度比传统地库更高。如果板下停车区管理跟不上，乱停车、杂物堆积的老问题，可能从地面“转移”到板下，对小区物业管理服务提高了要求。

政策也给购房者留了一道保护条款：开发商销售时，必须在销售方案和销售现场向购房者明示不计容空间的范围、用途以及后续移交管理要求，并且“不得预留不明功能空间”。说明白点，就是要求房开商在销售阶段就必须明确板下具备哪些功能，让购房者明明白白消费，清清楚楚知道“板下功能清单”。

来 源：温州晚报

原标题： “四代宅”还没搞明白 “抬板”社区又来了

记者 葛思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com