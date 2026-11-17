温州日报 2026-11-17 08:17:22

近日，省经信厅公布了“2026年浙江省制造业单项冠军企业名单”，温州市共有18家企业成功入围。本次入围的企业，既有电气、泵阀、印包等传统优势产业转型标杆，也有新能源、新材料、光通信等新兴产业新锐力量。

温州网讯 近日，省经信厅公布了“2026年浙江省制造业单项冠军企业名单”，温州市共有18家企业成功入围。本次入围的企业，既有电气、泵阀、印包等传统优势产业转型标杆，也有新能源、新材料、光通信等新兴产业新锐力量，行业覆盖温州多个重点产业赛道，彰显温州制造业在细分领域的创新活力与竞争优势。

叠加今年初公布的首批浙江省制造业单项冠军企业名单，2026年度，已有59家温州企业完成了“省级制造业单项冠军”的加冕。

单项冠军，是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平国际领先，市场占有率位居行业前列的企业，是产业链关键环节的“压舱石”。近年来，温州紧扣“5+5+N”现代化产业体系建设，持续擦亮“专精特新之城”金名片，构建全链条梯度培育体系，引导企业聚焦主业、深耕细分、聚力创新、强链补链。通过持续强化政策引导、要素支撑、创新赋能，组织产业链供需对接、技术攻关对接、数字化改造等系列服务，支持企业加大研发投入、攻克关键技术、参与标准制定、拓展国内外市场，推动企业在细分赛道持续做精、做专、做强，温州的优质企业梯队不断扩容。

截至目前，全市累计拥有国家级制造业单项冠军企业14家，浙江省制造业单项冠军企业59家，国家级“小巨人”企业206家，形成了“金字塔型”优质企业集群，覆盖电气、新能源、新材料、汽摩配、泵阀、智能装备等优势产业，一批企业产品打破国外垄断、市场占有率位居行业前列，成为温州产业链自主可控的核心支撑力量。

如这次以“物联网智能微型断路器”入选单项冠军企业的加西亚电子电器股份有限公司，近十年，持续投入研发、迭代智能断路器，将传感器、边缘计算、大数据等新一代信息技术融入微型断路器，将产品单价提升十倍以上，并以此在国内外市场成功占据较高的市场份额，为公司发展带来新的增长点与机遇；以“新能源光伏并网箱”入选的新驰电气，同样以智能化产品占据全省乃至全国市场领先的市场份额，该公司最新一代5G智能并网箱搭载了智能芯片，是行业中首个拥有物联网技术的智能并网箱。“超低温智能流量控制阀”“节能型高压线路电力金具”“光模块高速连接器”……此次温企入围的“冠军产品”，尽显数字化、智能化、绿色化，可谓硬核科技元素满满。

来 源：温州日报

原标题： 温州18家企业跻身省级制造业单项冠军

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com