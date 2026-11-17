浙江在线 2026-11-17 08:48:57

16日，省委十五届十次全体会议在杭州举行。出席这次全会的省委委员73名，候补委员6名。省委常委会主持会议。省委书记王浩讲话，省委副书记刘捷、王成出席。

11月16日，省委十五届十次全体会议在杭州举行。记者 魏志阳 摄

省委十五届十次全体会议在杭州举行

认真学习贯彻党的二十届五中全会精神

持之以恒推进全面从严治党

加快打造新时代党建高地和清廉建设高地

省委常委会主持 省委书记王浩讲话

全会听取和讨论了王浩受省委常委会委托作的工作报告，审议通过了《中共浙江省委关于认真学习贯彻党的二十届五中全会精神 持之以恒推进全面从严治党 加快打造新时代党建高地和清廉建设高地的决定》等 王浩就《决定（讨论稿）》向全会作了说明

16日，省委十五届十次全体会议在杭州举行。

出席这次全会的省委委员73名，候补委员6名。

省委常委会主持会议。省委书记王浩讲话，省委副书记刘捷、王成出席。

11月16日，省委十五届十次全体会议在杭州举行。省委书记王浩讲话。记者 魏志阳 摄

全会认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，听取和讨论了王浩受省委常委会委托作的工作报告，审议通过了《中共浙江省委关于认真学习贯彻党的二十届五中全会精神 持之以恒推进全面从严治党 加快打造新时代党建高地和清廉建设高地的决定》《中国共产党浙江省第十五届委员会第十次全体会议关于召开中国共产党浙江省第十六次代表大会的决议》。王浩就《决定（讨论稿）》向全会作了说明。全会进一步动员全省上下深入践行“八八战略”，高质量发展建设共同富裕示范区、加快打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江新篇章。会议结束时，王浩就全面落实省委全会决策部署，做好当前和今后一个时期工作作了讲话。

全会认为，党的二十届五中全会是在中国共产党成立105周年重要节点、中华民族伟大复兴关键时期举行的一次十分重要的会议。习近平总书记在全会上的重要讲话，从巩固党的执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，科学回答了持之以恒推进全面从严治党的一系列重大理论和实践问题，进一步深化了百年大党对共产党执政规律和党自身建设规律的认识。全会审议通过的《决定》，全面贯彻习近平党建思想，是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。全省上下要深刻领会、准确把握党的二十届五中全会精神的丰富内涵和实践要求，自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来。要深刻领会、准确把握新时代全面从严治党取得伟大成就的深层逻辑，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进；深刻领会、准确把握习近平党建思想这一根本遵循，全面对标对表、深入践行转化，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵；深刻领会、准确把握持之以恒推进全面从严治党的总体要求和重点任务，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，持续擦亮干在实处、走在前列、勇立潮头的鲜明标识；深刻领会、准确把握党的建设必须始终围绕中心、服务大局的重要要求，以高质量党建引领高质量发展建设共同富裕示范区，努力打造更多先行示范的标志性成果。

全会全面总结我省全面从严治党取得的重大成绩。一致认为，近年来，省委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平党建思想，全面对标落实习近平总书记对浙江提出的“坚持和加强党的全面领导、加强和改进党的建设”重要要求，始终把“铸魂”摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治忠诚更加牢固；始终聚焦“落实”二字，推动学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神走深走实、见行见效；始终注重提高党领导经济社会发展的能力水平，进一步强化了党总揽全局、协调各方的领导作用；始终以实干实绩实效论英雄，党员干部干在实处、走在前列、勇立潮头的鲜明标识更加彰显；始终严字当头正风肃纪，推动党风政风持续向好；始终一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，风清气正良好政治生态不断巩固发展。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记的领航掌舵、在于习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平党建思想的科学指引，也是全省党员干部齐心协力、共同奋斗的结果。同时，必须保持全面从严治党永远在路上的清醒和坚定，深入研究新情况新问题，采取更有力措施加以应对。

全会强调，要提高站位、深化认识，进一步把握加快打造新时代党建高地和清廉建设高地的目标要求。浙江是中国革命红船起航地、习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，是我们必须扛起的重大政治责任，要始终牢记嘱托、感恩奋进，以更高政治站位、更强使命自觉、更严标准要求推进全面从严治党，以实际行动诠释绝对忠诚。加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，要深刻把握高质量党建与高质量发展建设共同富裕示范区之间的关系，更好发挥党建引领支撑保障作用，持续加强党的全面领导，不断提升党员干部干事创业的本领和能力，持续把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理优势，为推动取得“决定性进展”、率先呈现“生动图景”提供坚强保证。加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，要锚定争当“四个排头兵”的目标要求，推动全面从严治党各项工作“走前列、作示范”，更好以“浙江之窗”展现中国之治、中国共产党之治。

全会强调，要以更高标准、更实举措，推动加快打造新时代党建高地和清廉建设高地不断取得新进展新成效。要强化守根护脉的政治担当，坚持把党的政治建设摆在首位，持续加强党员干部党性淬炼，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定自觉地争当凝心铸魂排头兵。要着力提升党领导高质量发展建设共同富裕示范区的能力和水平，更好发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，以党建引领加快打通抓落实的“路”和“桥”，统筹推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬，坚定自觉地争当护航大局排头兵。要不断擦亮党员干部干在实处、走在前列、勇立潮头的鲜明标识，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，强化实干实绩实效论英雄，切实增强“没有走在前列就是风险、就是失职”的争先意识、责任意识，全方位提升干部干事创业本领，严管厚爱激励干部担当作为，坚定自觉地争当干事创业排头兵。要持续巩固发展风清气正的良好政治生态，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，推进作风建设常态化长效化，加快构建亲而有度、清而有为的新型政商关系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让清正廉洁、干净干事在浙江大地蔚然成风，坚定自觉地争当亲清有为排头兵。

全会强调，要持续兴起学习宣传贯彻热潮，扎实推动党的二十届五中全会精神和省委全会精神落实落地。认真组织开展学习宣讲宣传，更好地把学习全会精神的热情转化为干好工作、推动发展的强大动力。按照“走前列、作示范”的标准抓好中央《决定》和省委部署落实，确保中央和省委全面从严治党各项要求不折不扣落地见效。坚持把打造新时代党建高地和清廉建设高地与高质量发展建设共同富裕示范区紧密结合起来，扎实推动学习成果转化为发展成效。

全会强调，要全力抓好当前各项工作，确保高质量完成全年经济社会发展目标任务，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。全力抓好经济运行调度和推进，对照年度目标任务，持续推动工业稳进增效，抓紧抓实重大项目建设，持续打活打好“稳拓调优”组合拳，推进服务业扩能提质和消费转型升级。全力抓好总书记“4+1”重要要求和省委“132”工作部署的落实落地，加快推进创新浙江建设全面成势，在高水平对外开放上取得新进展，持续推进城乡一体融合高质量发展，加快推进高水平文化强省建设，以“双碳”引领全面绿色转型，确保全面完成年度各项任务。全力抓好惠民生保平安，扎实办好民生实事，高标准持续推进基本公共服务一体化，毫不松懈抓好安全生产，确保社会大局和谐稳定。深入开展调查研究，精心谋划好明年发展思路和目标任务，特别是要认真谋划好重大项目建设、经济政策体系和改革思路举措，推动各项工作争先进、创一流。

全会强调，要全面提振干事创业精气神，全面展现实干担当新气象，确保换届全面全程高质量，攻坚决战群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，始终以“走前列、作示范”的定位标准推动各项工作落到实处。

全会号召，全省各级党组织和广大党员干部群众，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，持之以恒推进全面从严治党，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地，始终干在实处、走在前列、勇立潮头，以优异成绩迎接党的二十一大胜利召开。

不是省委委员、候补委员的省级党员领导干部，省纪委委员、市纪委书记，各市、县（市、区）委书记和市、县（市、区）长，省属各单位主要负责人，省第十五次党代会部分代表参加会议。各民主党派省委会主委、省工商联主席、无党派人士代表和部属在浙各单位负责人列席会议。

来 源：浙江在线

原标题： 省委十五届十次全体会议在杭州举行

记者 余勤 陆乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com