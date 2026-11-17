温州日报 2026-11-17 09:45:09

11月15日，洞头区第二届舞龙舞狮公开赛在北岙街道大王殿村火热开赛。来自温州高校、中小学、本土乡村社团的21支龙狮队伍齐聚一堂，将精彩的非遗体育赛事送至群众家门口。

温州网讯 11月15日，洞头区第二届舞龙舞狮公开赛在北岙街道大王殿村火热开赛。来自温州高校、中小学、本土乡村社团的21支龙狮队伍齐聚一堂，将精彩的非遗体育赛事送至群众家门口。

本次赛事设置成年组传统舞狮、青少年组传统舞狮、青少年组舞龙自选、成年组舞龙自选及创意龙狮五大竞赛项目，覆盖全年龄段参赛群体，还特别邀请了曾获全国龙狮锦标赛二等奖的温州科技职业学院舞龙队参赛。赛事既保留经典龙狮展演范式，又设立创意比拼赛道，为龙狮爱好者搭建切磋技艺、展示风采的优质平台。

比赛现场精彩纷呈。条条彩龙紧随龙珠盘旋升腾、穿梭游走，动作连贯流畅、气势磅礴；一只只南狮灵动矫健，腾跳、采青、摆尾一气呵成。经过激烈角逐，洞头叶家班、温州科技职业学院、温职专红日龙狮队、温州市第二职业中等专业学校、洞头东屏街道中仑村天后宫女子荷花龙队、中仑真武殿黄龙队分别斩获各组别一等奖，其余参赛队伍分获二、三等奖。

“相比上一届，本次参赛的洞头本土队伍数量有所增加。这说明借助赛事平台，让越来越多的人爱上非遗龙狮、竞技龙狮运动。”洞头区龙狮运动协会负责人叶明稳说。

近年来，洞头持续深耕龙狮非遗品牌，通过一场场赛事搭建竞技交流平台，让龙狮运动在海岛持续焕发活力。

来 源：温州日报

原标题： 21支龙狮队伍同台竞技，洞头举行舞龙舞狮公开赛！

记者 黄文盈 通讯员 洪建栋 黄一纾

本文转自：温州新闻网 66wz.com