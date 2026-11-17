温州日报 2026-11-17 09:45:09

随着温州中小学秋假陆续开启，位于瓯海吹台山的瓯歌云顶草上世界迎来秋游客流高峰。据统计，连日来该景区日均客流量超4000人次。

温州网讯 随着温州中小学秋假陆续开启，位于瓯海吹台山的瓯歌云顶草上世界迎来秋游客流高峰。据统计，连日来该景区日均客流量超4000人次。

荷兰雪圈的极速俯冲、芭比飞车的惊险回旋……在各大游玩项目区，尖叫声与欢笑声此起彼伏。借势中小学秋假与周末衔接的“连休窗口期”，加之近期气候宜人，云顶草上世界人气持续走高。

“这里的项目可以无限次畅玩，体验感非常棒。”市区初中生林嘉凡正与同学玩得起劲。他兴奋地表示，这里除了非遗火壶、大型篝火等精彩节目外，全山体光影秀更是震撼人心。对于陪同的家长，景区特设的户外露营区提供了休憩空间。大家可围坐闲谈，伴着晚风感受山野间的浪漫；玩至天黑，还可俯瞰万家灯火，别有一番风味。

云顶草上世界营销总监李丰劭介绍，该景区依托独特的山地资源，打造了昼夜联动的沉浸式游玩体验。秋假期间，景区推出特惠票务政策，并增加了节目表演场次，力求让游客玩得尽兴。

来 源：温州日报

原标题： 日均超4000人次！瓯海云顶草上世界迎秋假客流高峰

记者 洪越风 瓯海融媒记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com