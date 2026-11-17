温州日报 2026-11-17 09:45:09

近日，“千年缬韵·一脉同心”2026温州非遗对话名城系列活动相继走进浙江嘉兴、江苏南通。活动由浙江、江苏两省非遗保护中心指导，温州、嘉兴、南通三地文旅部门联合主办，以国家级非遗蓝夹缬技艺为核心纽带，联动嘉兴、南通两地蓝印花布等传统印染技艺，通过实地走访、市集展演、座谈研讨三大板块开展深度交流，探索跨区域非遗活态传承新路径。

温州网讯 近日，“千年缬韵·一脉同心”2026温州非遗对话名城系列活动相继走进浙江嘉兴、江苏南通。活动由浙江、江苏两省非遗保护中心指导，温州、嘉兴、南通三地文旅部门联合主办，以国家级非遗蓝夹缬技艺为核心纽带，联动嘉兴、南通两地蓝印花布等传统印染技艺，通过实地走访、市集展演、座谈研讨三大板块开展深度交流，探索跨区域非遗活态传承新路径。

交流期间，温州非遗代表团先后走访南通蓝印花布博物馆、桐乡丰同裕蓝印布艺工坊等多处非遗阵地，与吴元新、哀警卫等国家级非遗代表性传承人面对面切磋技艺。同属古代“四缬”印染体系，三地技艺同源异流：温州蓝夹缬以夹板印染、戏文纹样为鲜明特色，一块花板就是一出戏曲故事的载体；南通、嘉兴蓝印花布以油纸版漏印、吉祥图案见长，民俗应用场景更广。温州蓝夹缬雕版传承人表示，南通、嘉兴两地蓝印花布在日用文创开发、品牌化运营上的成熟经验，为蓝夹缬打破“老物件”局限、走进当代生活提供了可借鉴的思路。

11月13日，三地联合举办的非遗展演暨市集活动在嘉兴南湖天地举行，成为本次跨省对话的核心环节。现场设28个非遗摊位，温州蓝夹缬、黄杨木雕、彩石镶嵌，南通板鹞风筝，嘉兴海宁皮影戏、滚灯等项目齐聚，既有传统技艺展示，也设手工体验区，吸引大批市民驻足参与。温州展区内，婚嫁被面、门帘等蓝夹缬老物件与包包、茶席、首饰等文创产品同台亮相，戏文纹样的独特文化内涵让不少观众驻足细读。“以前只知道蓝印花布，第一次见蓝染里还藏着完整的戏曲故事，很有新意。”一位嘉兴市民说。活动现场，三地互赠城市文化礼，正式开启常态化非遗交流协作。

三地非遗保护工作者、传承人还召开专题座谈会，围绕印染类非遗传承保护、文创产品开发、“非遗+文旅”融合等议题畅所欲言。温州非遗中心负责人提出，可依托“四缬”同源的文化基因，在纹样联合研究、传承人互访学习、联名文创开发等方面建立长效合作机制，共同拓展传统技艺的当代发展空间。

据了解，“温州非遗对话名城”系列已先后联动潮州、大理、黄山等多座城市，持续以非遗为纽带搭建跨区域协作平台。此次走进嘉兴、南通，是呼应非遗保护传承“十五五”规划、推动非遗融入区域发展的具体实践。下一步，温州将继续深化跨省非遗对话，推动更多本土技艺走出去，在互学互鉴中让千年文脉焕发当代活力。

来 源：温州日报

原标题： 三地共话千年缬韵 温州非遗对话名城走进嘉兴南通

记者 程潇潇 图片由市非遗中心提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com