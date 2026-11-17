温州日报 2026-11-17 09:45:10

11月11日晚，泰顺县三魁镇曲尺潭村文化礼堂，第三届“我们的村K”乡村歌手大赛决赛开唱。31人报名，16人进入决赛，评出一二三等奖6名。

温州网讯 11月11日晚，泰顺县三魁镇曲尺潭村文化礼堂，第三届“我们的村K”乡村歌手大赛决赛开唱。31人报名，16人进入决赛，评出一二三等奖6名。开场是邻村两支乡村艺术团的腰鼓，选手轮番上台，唱的有《大鱼》《如愿》，也有《一壶老酒》《多情的土地》，最后全场合唱《相亲相爱》。

这届比赛，没有文化特派员在现场组织。报名、排节目、拉赞助、管摊位，都由村里和镇里自己办。

“前两届有特派员在，我们心里有底；今年人走了，事情一样办成了。”村党支部书记陈敏说。

三年下来，参赛人数的变化，陈敏记得非常清楚：第一届50人，基本都是本镇人，花了6万多元；第二届60人，放开了外镇名额，来了不少外镇歌手，还有专业歌手，花了5.4万元；第三届31人，外镇名额只留10个，花了5.9万元。

参赛人数降下来不是吸引力差了，而是收紧了外镇名额，同时第二届歌手水平太高，本镇不少人今年不好意思报名，宁可坐在台下当观众。但也有勇敢的村民，蓝文渊是第二次参赛，他说自己去年上台腿发软，今年好多了。

办赛的钱，第三届文化特派员项目经费还剩一两万元，其余靠镇村自己找。村里一家家跑本地企业，农商行也出了赞助，有项目合作的外镇企业由镇里帮忙对接。

“结对有期限，服务不能断。”三魁镇党委委员刘林霞说，三届办下来，村里已经有了一套自己的流程，报名、排节目、对接赞助、摊位管理，都有人负责。

来看比赛的人一年多过一年。村民雷方芳说：“头一届是村干部挨家挨户喊人来看，今年不用喊，人自己就来了。”据镇里统计，今年预赛、决赛累计观赛约6000人次，去年约5000人次。决赛当天，咖啡、烧烤、小吃等10余家本地摊贩在礼堂外开市，现场营收超过6万元。

当晚，新派驻的市级文化特派员姜志峰看完了整场比赛，还走访了摊位。他结对的是三魁镇张宅村，接下来准备把曲尺潭村的办法学过去，结合当地非遗、百家宴等资源，用短视频等方式做传播。

来 源：温州日报

原标题： 从文化“特派”到在地常驻 泰顺这场“村K”唱火了

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com