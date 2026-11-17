温州日报 2026-11-17 09:45:10

市气象台预报，今天夜里起冷空气自北而南影响温州，全市阴有小到中雨，气温开始下降，日平均气温过程降温幅度可达7至9℃，市区气温17至21℃。

温州网讯 市气象台预报，今天夜里起冷空气自北而南影响温州，全市阴有小到中雨，气温开始下降，日平均气温过程降温幅度可达7至9℃，市区气温17至21℃。

20日至22日早晨，沿海平原最低7至9℃，市区21日、22日最低温降至7℃；山区最低温3至5℃，局部有霜，高山地区最低温0℃左右，有霜或霜冻。这将是今年入秋以来的最低温。7℃不等于入冬。气象学上，连续5天滑动平均气温低于10℃的首日才算入冬日。

受冷空气影响，沿海风力也将增强。今天沿海海面东北风6级阵风7至8级，傍晚起风力增强，东北风6至7级阵风8至9级，18日东北风7级阵风8至9级；温台渔场19日有9至10级大风。当前洞头紫菜正处在采收期，养殖桁架和采收船只须避开风力最强时段。

雨水天气在18日收尾，19日至22日晴到少云，白天最高气温18至19℃。天转晴后空气干燥，林区及周边要严控用火。

21日、22日市区气温7至19℃，日平均气温13℃上下，并未达到入冬标准。温州常年要到12月下旬才正式入冬。

来 源：温州日报

原标题： 冷空气今夜抵温 沿海平原最低7至9℃

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com