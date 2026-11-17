平阳推动地摊经济从杂乱走向规范 五个摊位配备一名“微管家”
温州日报 2026-11-17 09:45:10
近日，位于平阳县昆阳镇兴良路的兴良夜市正式开市。夜幕降临，只见30多个摊位排布整齐，平价小吃、时令果蔬一应俱全。这是一次地摊经济从杂乱走向规范化的升级探索，也是平阳县落实“五小惠民”的具体实践。
温州网讯 近日，位于平阳县昆阳镇兴良路的兴良夜市正式开市。夜幕降临，只见30多个摊位排布整齐，平价小吃、时令果蔬一应俱全。这是一次地摊经济从杂乱走向规范化的升级探索，也是平阳县落实“五小惠民”的具体实践。
据了解，这片地块已闲置十年有余。此前周边零散摊贩占道经营，管理难度大。昆阳执法中队联合兴良社区启动盘活改造，唤醒闲置空间、疏导占道摊点，垃圾清运、完善配套、划定专属区域、明确经营时段……昔日荒芜空地摇身一变，成了秩序井然的兴良夜市。
“早就盼着有这样一个地方。”经营铁板烧小摊的摊主小徐已有五年摆摊经历，得知夜市筹建便第一时间报名进场，还更新餐车、净化设备。“社区对摊位有统一的规划和管理，有什么事就跟我们管家说。”他口中的管家，其实是兴良社区的网格员们，夜市里的每五个摊位配备一位“文明微管家”，管家们会进行常态化巡查劝导，实现“摊走地净”。
“我们不追求网红流量，重在‘烟火气’与‘规范化’并存。希望能在群众消费需求、居民居住诉求之间找到平衡点，在守住环境卫生、噪音管控底线的前提下，留住市井烟火。”兴良社区书记童宗庆说道。
来 源：温州日报
原标题： 平阳推动地摊经济从杂乱走向规范 五个摊位配备一名“微管家”
平阳融媒记者 蔡玲珑 林子璐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州基层医疗如何托起群众“家门口的健康”社会11-16
-
高度不超过24米的平屋顶拟落实屋顶绿化社会11-16
-
寒假时间公布！温州中小学放假社会11-16
-
温州9个无堂食外卖集聚区全部建成，全年目标提前完成社会11-16
-
浙里有才！这场招聘会的AI元素很亮眼社会11-16
-
飞云江1号特大桥预计明年1月底合龙社会11-16
-
本周浙BA，瑞安队迎小组“登顶之战”社会11-16
-
人气拉满！温州农品联播亮相2026浙江农业博览会社会11-16
-
一句“嗑瓜子”，温州鸭舌卖爆了社会11-16
-
降温降雨大风齐上阵 最低温跌至“个位数”社会11-16