温州日报 2026-11-17 09:45:10

近日，位于平阳县昆阳镇兴良路的兴良夜市正式开市。夜幕降临，只见30多个摊位排布整齐，平价小吃、时令果蔬一应俱全。这是一次地摊经济从杂乱走向规范化的升级探索，也是平阳县落实“五小惠民”的具体实践。

温州网讯 近日，位于平阳县昆阳镇兴良路的兴良夜市正式开市。夜幕降临，只见30多个摊位排布整齐，平价小吃、时令果蔬一应俱全。这是一次地摊经济从杂乱走向规范化的升级探索，也是平阳县落实“五小惠民”的具体实践。

据了解，这片地块已闲置十年有余。此前周边零散摊贩占道经营，管理难度大。昆阳执法中队联合兴良社区启动盘活改造，唤醒闲置空间、疏导占道摊点，垃圾清运、完善配套、划定专属区域、明确经营时段……昔日荒芜空地摇身一变，成了秩序井然的兴良夜市。

“早就盼着有这样一个地方。”经营铁板烧小摊的摊主小徐已有五年摆摊经历，得知夜市筹建便第一时间报名进场，还更新餐车、净化设备。“社区对摊位有统一的规划和管理，有什么事就跟我们管家说。”他口中的管家，其实是兴良社区的网格员们，夜市里的每五个摊位配备一位“文明微管家”，管家们会进行常态化巡查劝导，实现“摊走地净”。

“我们不追求网红流量，重在‘烟火气’与‘规范化’并存。希望能在群众消费需求、居民居住诉求之间找到平衡点，在守住环境卫生、噪音管控底线的前提下，留住市井烟火。”兴良社区书记童宗庆说道。

来 源：温州日报

原标题： 平阳推动地摊经济从杂乱走向规范 五个摊位配备一名“微管家”

平阳融媒记者 蔡玲珑 林子璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com