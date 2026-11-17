温州日报 2026-11-17 09:45:11

随着短视频平台蓬勃兴起，网络直播已成为大众日常的娱乐社交方式。与此同时，少数网络主播片面追求流量热度，漠视他人人格权益，直播间内言语侵权乱象时有发生。近日，平阳县人民法院审结一批涉网络直播名誉权纠纷案件。

温州网讯 随着短视频平台蓬勃兴起，网络直播已成为大众日常的娱乐社交方式。与此同时，少数网络主播片面追求流量热度，漠视他人人格权益，直播间内言语侵权乱象时有发生。近日，平阳县人民法院审结一批涉网络直播名誉权纠纷案件。

网络主播林某日常使用本地方言直播，受众以本地居民为主，范围相对集中、彼此较为熟络。但是，林某曾多次在直播间对不同人员实施言语攻击，其中包含大量主观负面评价，用语粗俗，部分内容还涉及他人隐私。多名网友因长期遭受网络暴力，导致精神受到损害、社会评价降低，遂向法院提起诉讼，要求林某公开道歉并赔偿精神损害抚慰金。

在诉讼中，林某称，其直播中使用的称呼与各原告的网络昵称缺乏关联，不能证明相关言论具有明确指向性，故不应承担相关责任。

法院经审理认为，言论自由不能侵害他人合法权益，公开评价应当立足客观事实。结合各案原告的网络昵称、直播连线语境及平台互动记录等证据，足以使特定受众将案涉网络昵称与各原告建立对应关系，故对林某的相关抗辩不予采纳。综合考虑林某侵权行为的方式、影响范围等因素，法院判令林某在指定期限内于其平台账号首页置顶发了道歉声明，并酌情赔偿各原告精神损害抚慰金。

法官提醒：互联网并非法外之地，网络直播同样受法律约束。主播作为直播间的主导者，对直播内容负有管理义务，应遵守相关规范，不得对他人实施侮辱、诽谤等行为。观众参与直播互动亦应遵守法律边界，不得随意泄露他人隐私，也不得要求、诱导主播对他人实施言语攻击。在此提醒广大市民，如遭遇网络暴力，应注意保存录屏、聊天记录等证据，及时向平台举报反馈，必要时通过诉讼维护自身合法权益。

来 源：温州日报

原标题： 主播在直播间口无遮拦骂人，法院判决：道歉+赔偿！

记者 张琳 通讯员 慕煊

本文转自：温州新闻网 66wz.com