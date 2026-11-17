温州日报 2026-11-17 09:45:11

近日，瑞安法院审结一起诈骗案，被告人小王虚构“单身富家女”人设，先后骗取两名被害人共计349万元，最终被判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。

温州网讯 手机屏幕那头的“富家千金”温柔体贴，描绘着未来的美好生活……近日，瑞安法院审结一起诈骗案，被告人小王虚构“单身富家女”人设，先后骗取两名被害人共计349万元，最终被判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。

2017年，小赵通过游戏在网上结识了“单身富家女”的小王。小王隐瞒已经婚育的事实，营造出家境优渥的形象，很快与小赵确立了网恋关系。交往7年间，小王以“彩礼”、投资、交别墅物业费、水电费、保姆费等事由，不断向小赵索要钱财，累计达300余万元，几乎榨干了小赵的全部积蓄。

2024年3月底，手头拮据的小赵向小王坦言自己已无钱可给，不料小王非但不体谅，反而继续蛊惑小赵“先想办法弄钱”，并称等母亲回国后不仅会全额归还小赵300万元，还会同意两人的婚事。被爱情冲昏头脑的小赵决定铤而走险，虚构订单从供货商阿虎处骗取圆钢，随后作为废铁变卖，所得26万余元大部分转交给了小王。最终，小赵因犯合同诈骗罪，被法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元。

然而，小王的骗局并未就此收手。2024年11月至2025年1月期间，她故伎重施，以同样的“单身富家女”人设与被害人小亮网恋，以茶叶进货等理由骗取小亮18万余元。2025年2月，小王突然失联，在同一游戏平台互为好友的小赵、小亮二人，在日常游戏交流中相互讲述遭遇时惊觉，小王竟同时与两人“恋爱”并实施诈骗，这起披着“真爱”外衣的骗局才彻底浮出水面。

瑞安法院经审理认为，被告人小王以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，故判处有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。

法官提醒：近年来，利用网络社交平台虚构“高富帅”“白富美”人设实施婚恋诈骗的案件屡见不鲜。犯罪分子往往先通过长期情感陪伴建立信任，再以投资、救急、家庭变故等借口逐步索要钱财，等受害人反应过来时，往往已损失惨重。在网络交友过程中务必保持理性，切勿轻信对方编造的“豪门”人设，在未核实对方真实身份及家庭背景的情况下，一旦涉及大额资金往来、投资理财等要求，务必提高警惕、多方求证，避免落入“甜蜜陷阱”，遭受情感与财产的双重损失。

来 源：温州日报

原标题： 游戏结识“富家千金”？“真爱”骗局终落法网

记者 张琳 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com