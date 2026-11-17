温州日报 2026-11-17 09:45:11

11月15日，由温州市文化广电旅游局、温州医科大学主办的“遇见温州·感知中国”外籍友人周末走进温州首发团活动圆满落幕。在为期两天一夜的行程中，来自29个国家的40位在温留学生走出书本，寻访海丝遗产、邂逅廊桥非遗、感受浙南乡村生态魅力，在行走中感知真实的中国。

外籍留学生在泰顺。市文化广电旅游局供图

温州网讯 11月15日，由温州市文化广电旅游局、温州医科大学主办的“遇见温州·感知中国”外籍友人周末走进温州首发团活动圆满落幕。在为期两天一夜的行程中，来自29个国家的40位在温留学生走出书本，寻访海丝遗产、邂逅廊桥非遗、感受浙南乡村生态魅力，在行走中感知真实的中国。

11月14日上午，首发团在朔门古港遗址公园启程。留学生们先后走进遗址展示馆和考古陈列馆，循着千年遗存，探寻温州作为海上丝绸之路重要节点城市的商港记忆；随后前往罗丹艺术中心，静静观摩世界级大师作品，感受温州链接世界艺术的活力。午后，团队驱车奔赴泰顺，赴一场廊桥之约。在泰顺廊桥文化园，精彩的提线木偶戏非遗表演引得留学生们驻足观赏、频频惊叹；大家漫步北涧桥、溪东桥，近距离感受木拱廊桥这项古老营造技艺的智慧与美感。

11月15日，留学生们开启非遗乡村沉浸之旅。在泰顺交垟土楼体验米塑非遗手工，带走一份特殊的温州记忆；在万排生态茶园感受三杯香茶文化，品浙南茶香袅袅，并在筱村公社打卡浙南特色晒秋农耕文化，深度体验温州乡村的生态之美与乡土匠心。行程中，留学生们边走、边看、边体验，用相机和短视频记录所见所感，将海丝底蕴与非遗魅力一一留存，产出一批适合海外社交平台传播的原创内容，让温州的周末故事从现场延伸到“云端”。

据温州市文化广电旅游局相关负责人介绍，本次活动以短途周末游为载体，跳出传统观光模式，以互动体验搭建文化沟通桥梁。接下来，温州将持续打造“遇见温州·感知中国”系列品牌，常态化推出适配外籍友人的文化漫游线路，持续丰富入境文旅传播场景，以文旅为纽带，向世界展现温州千年商港、幸福温州的独特风采。

来 源：温州日报

原标题： 留学生深度感知 温州山海文脉

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com