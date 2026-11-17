温州日报 2026-11-17 09:45:11

深秋的瓯海泽雅，漫山红杉与千年纸山相映成趣。以“泽里秋冬·趣游纸山”为主题的秋冬系列活动陆续登场——从纸源村的沉浸式研学营，到红杉公路的落日音乐会，再到千人徒步的户外狂欢，一场融合非遗造纸、乡村美食与山野运动的文旅盛宴正徐徐展开。

游客打卡泽雅红杉公路。翁卿仑 摄

温州网讯 深秋的瓯海泽雅，漫山红杉与千年纸山相映成趣。以“泽里秋冬·趣游纸山”为主题的秋冬系列活动陆续登场——从纸源村的沉浸式研学营，到红杉公路的落日音乐会，再到千人徒步的户外狂欢，一场融合非遗造纸、乡村美食与山野运动的文旅盛宴正徐徐展开。

纸上星夜

让孩子触摸千年技艺

11月中旬，该镇纸源村率先开启“纸上星夜”沉浸式研学营，面向小学三至六年级的青少年。活动以泽雅千年造纸技艺为主线，孩子们可亲手体验纸灯手作，点亮属于自己的“星夜”；走进捞纸工坊，在纸槽中感受纸浆从指缝间滤过的奇妙；还能磨豆腐、烤豆腐，在土灶烟火气中品尝乡村美食的原味。

研学营还特别串联起当地文化地标——琦君故居，让孩子们在文学大师的故里感受“乡愁”的具象模样；走进寓言文学馆，在故事的世界里放飞想象。“我们希望孩子们不只是‘看’非遗，而是用手触摸、用舌尖品尝、用心带走。”据活动主办方负责人介绍，研学营将知识性、趣味性与动手性相结合，让千年纸山在少年心中种下一颗文化的种子。

最美红杉公路

铺展秋日画卷

十一月，泽雅镇红杉公路迎来了一年中最绚烂的时刻。这条全长20公里的公路被称为“温州最美红杉公路”。每天，许多游客沿公路打卡拍照、骑行追风、徒步赏景，在暖阳与红叶中感受深秋的极致浪漫。“每年红杉最佳观赏期，我都在这里为游客拍照打卡，旺季日均能拍30多位客人。”在打卡点位的一名旅拍爱好者告诉记者。

本周末下午，红杉公路沿线将同步举办“落日音乐会”。当夕阳为红杉镀上金边，音乐声在林中响起，游客可在纸山秋日市集中品尝乡村小吃、选购非遗手作，一站集齐“看红杉、听音乐、逛市集、玩手作”的秋日体验。

千人徒步欢乐跑

邀你“动”起来

记者从泽雅镇获悉，进入12月，泽雅秋冬活动的热度将从“赏秋”延续到“动秋”。届时，千人徒步大会与欢乐跑将相继开场。多条绝美线路，串联泽雅山水、纸山古道与乡村田园，让热爱户外的游客在奔跑与行走中感受纸山的别样魅力。无论是专业跑者还是亲子家庭，都能找到适合自己的线路。

从秋冬研学营到红杉公路音乐会，再到激情活力的徒步欢乐跑，今年的泽雅秋冬系列活动以“纸”为魂、以“秋”为媒，将非遗造纸、乡村美食、山野运动与文学记忆串珠成链。

泽雅镇文旅相关负责人表示，从11月中旬至明年2月，系列活动旨在推动“纸山”文旅品牌做深做实，让千年纸山在秋冬季节持续“热”起来。目前，各项活动报名通道将陆续开启，游客可通过“泽雅纸山”官方平台获取最新活动信息。

来 源：温州日报

原标题： 深秋泽雅“纸”等你来 研学音乐会徒步 串联纸山秋冬文旅盛宴

记者 沈巍蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com