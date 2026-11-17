温州日报 2026-11-17 09:45:12

2026年黑珍珠指南发榜，瑞安迎来了首家上榜餐厅——璞悦荟文化艺术餐厅，这也是今年温州唯一新晋的黑珍珠一钻餐厅。

温州网讯 2026年黑珍珠指南发榜，瑞安迎来了首家上榜餐厅——璞悦荟文化艺术餐厅，这也是今年温州唯一新晋的黑珍珠一钻餐厅。

位于瑞安瑞立滨海酒店23楼的璞悦荟，要做面向全国的精致餐饮，底气何来？这家餐厅背后的主理人，又有哪些与众不同的经营理念？近日，记者走进这家餐厅，与主理人来一番味觉访谈。

融合创新，守好本土文脉

如一叶扁舟的屏幕，吊在半空的翻飞书卷，璞悦荟文化艺术餐厅用现代与抽象，暗喻玉海楼藏书阁气质。门厅墙上的“天瑞地安”，角落里的“渔樵耕读”，则把人拉回了传统的烟火里。八个包厢，一厢一景，木活字印刷、蓝夹缬、瓯窑等本土非遗元素点缀其间。

“用好本地的食材，守好本土的文化。”璞悦荟主理人郑宏冠翻开自家菜单，道出看家“本味”。璞悦荟的每一道创新菜品，无不带着地方食俗印记。

温州胶冻丝生炝澳洲龙虾

宴席序幕，冷盘精彩。法葱鱼子酱泥蒜冻，以温州泥蒜冻打底，铺上一层西式鱼子酱和法葱，中西融合，不失本味。随后，一道温州胶冻丝生炝澳洲龙虾让人惊艳，将鲜活龙虾做刺身，搭配银丝胶冻，现场浇汁、古法“生炝”，激发原味鲜甜，视觉、味觉皆层次分明。

温州菜，大黄鱼自然是主角。五年来，璞悦荟坚持经典的酒蒸黄鱼烧法，这道菜成为瑞安宴席上的“定海神针”。主厨用十年花雕酒蒸北麂大黄鱼，金鳞玉膏，鱼肉呈蒜瓣状，脂香与酒香交融，配上一盏酒炖黄鱼胶，喧宾不夺主。

温州手工鱼丸煲阁巷蝤蛑

莘塍豆腐干炒和牛

生拆江蟹松露糯米饭

作为黑珍珠一钻餐厅，能吸引全国各地美食博主前来打卡，必有独门秘籍。例如，店里的网红菜——手工鱼丸煲蝤蛑，主打“山海相逢”之味。一勺鲜汤，蟹肉配鱼丸，鲜上加鲜；和牛炒豆腐干，土洋结合，带着烟火镬气上桌。瑞安莘塍的豆腐干裹着牛肉脂香，二者互相借味；就连店里的主食，都经常被网红博主晒图打卡——生拆江蟹松露糯米饭，膏蟹拆出蟹肉与蟹膏，米香裹着蟹鲜，咸鲜醇厚。

放眼世界料理，严控“细节”服务

璞悦荟、云江宴、喜宴中心、牛排自助餐厅，总经理郑宏冠掌控着四家餐厅。将不同类型和定位的四家餐厅都集合在一家综合性酒店，并打造成为瑞安美食高地，郑宏冠的底气从何而来？

“注重菜肴创新，善待本地风物，传承瓯菜传统，同时结合在地文化和现代餐饮美学。”郑宏冠坦言，做好这四家餐厅的底气，首先来自对菜品的高度自信。

作为厨师出身的餐饮人，郑宏冠有一股对菜肴出品的高度执拗。23楼璞悦荟只做创新融合瓯菜，4楼云江宴主打本港海鲜与大众瓯菜。两家餐厅同属一个团队，但菜品绝不互通，定位不同，食材、烹饪、出品方式也不尽相同。

这份执拗也延续到了各种服务细节里。例如：空餐盘必须保温，不能影响菜品品质；点菜区配置咖啡茶水、糕点，诚待每一位等待的顾客；黄鱼从厨房到餐桌，时间不能超过5分钟……

拿下了黑珍珠之后，全国各地的游客和美食博主明显多了起来。为此，他们不断推出各种主题、AB套餐，率先配备“侍酒师”，提供杯卖酒、无酒精起泡酒。还为专程远道而来的外地食客，暖心送上特色伴手礼。这种无微不至的“细节控”，让这家开在县级市的餐厅，在大众点评上一直保持着零差评的记录，在本地美食榜单口味、环境、服务榜上都位居榜首。

如今，璞悦荟走过了精彩五年，借着温州创建“世界美食之都”的契机，郑宏冠和团队正琢磨着怎么把本地食材、本土风味推向国际舞台。美食无国界，文化有共鸣，在璞悦荟文化艺术餐，不变的始终是那份对地方美食文化的热爱。

来 源：温州日报

原标题： 山海入馔 文脉作席 走进今年新晋黑珍珠餐厅

记者 梦蝶 昭普

本文转自：温州新闻网 66wz.com