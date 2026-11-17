温州日报 2026-11-17 09:45:12

日前，省科学技术协会公布了第六批省科协博士创新站认定名单，浙江吴霞科技有限公司博士创新站入选，成为永嘉产学研协同创新新平台，为永嘉车联网、物联网产业创新注入新动能。

温州网讯 日前，省科学技术协会公布了第六批省科协博士创新站认定名单，浙江吴霞科技有限公司博士创新站入选，成为永嘉产学研协同创新新平台，为永嘉车联网、物联网产业创新注入新动能。

吴霞科技携手教育部第二批制1+x人工智能深度学习工程应用试点负责人钱月钟博士等，共同成立博士创新站，围绕行业关键技术痛点开展联合攻关，共建研发平台、共享科研资源，推动前沿技术落地产业化。

吴霞科技成立于2007年，是一家集研发生产、运营服务于一体的国家级高新技术企业，业务场景覆盖“两客一危”在内的渣土车、公交车、环卫车、校车等10余类车辆，目前服务车企2000多家，车辆5万多辆，与高校组建专家工作站，开展边缘计算技术和交通数据智能研判算法攻关，聚焦重点车辆道路运输安全管理，提供车联网“安全治理和车联网”企业安全生产服务，产品入选省数字化改革首批“揭榜挂帅”项目，项目评分稳居全省前三。

来 源：温州日报

原标题： 省科协博士创新站名单公布 浙江吴霞科技入选

作者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com