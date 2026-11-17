中国网 2026-11-17 09:35:30

从“商行天下”到“货畅其流”，拓市方式不断更新，但温州人奔赴远方、开拓市场的劲头始终没变。货物先行抵达，生意才能扎根；开放根基是否稳固，既看出港货量，也看回程货源。温州开放的下一程，比拼的不再只是奔走的速度，而是产业链韧性与内外循环的均衡能力。

汽笛吟啸，缆绳缓缓松开，锚链一节节收回，利比里亚籍班轮的干舷随海浪抬升，吃水线渐稳。东风暂缓，货轮满载，在神女像温柔的注视下驶离港区，向着远方。

今年第140届广交会上，826家温州企业携1761个展位抱团拓市，泵阀产业借展出海；温州港开通浙南首条直航西非集装箱航线，35天直达加纳塔科拉迪港。从订单、生产到物流通道，一条外贸产业链加速成型，温州开放根基持续夯实，正从传统“商行天下”迈向“货畅其流”的新阶段。

行商踏遍千山万水，货畅其流织线成网。早年温州依靠“十万供销大军”，业务员带着样品跑市场、拿订单，人走到哪里生意就做到哪里。如今敢闯敢拼的底色没变，拓市模式已然迭代。广交会上，不少企业告别过去代工贴牌的老路，从规模扩张转向品质提升，从单纯输出产品转向打造自有品牌；金卡智能等企业更是将展台升级为方案展示平台，带动产业链协同出海。昔日“人找订单”，如今展会、远洋航线、配套产业链共同织就网络，订单顺着链条汇聚而来。

泵阀嵌入全球链条，温州制造从散到铆。目光转向永嘉县，辖区有着大面积的山地却聚集了3700家泵阀企业，阀门品类多达3000余种、4万多个规格，占国内工业阀门市场三分之一。不少企业深度嵌入全球供应链，形成不可替代的配套能力。朗格阀门一款蝶阀凭借稳定洁净的性能，应用于海外芯片数据中心液冷系统，单笔订单货值超千万元。温州制造不再只拼低价，而是以硬核配套价值站稳全球市场。2025年温州机电产品出口增长11.6%，正是产业提质的有力印证。

西非直航通达远港，中小微企提箱上桌。2026年10月，温州港状元岙港区开通直达加纳塔科拉迪港航线，每月两班，货物涵盖温州机械设备、五金以及义乌小商品。配套集货拼箱基地将空箱前置到企业厂区，本地拼箱每个标箱可节省1500至2000元物流成本，乐清电气发往红海方向时效缩短约5天。中小微是温州外贸主力军，物流成本下降直接提升报价竞争力。稳定直达的航线，让小微企业不再受制于不稳定的中转船期，有了直面海外市场的底气。

去程回程双向循环，开放强市行稳致远。2025年温州出口 2761.9亿元，增长9.6%，增速高于全国、全省；对共建“一带一路”国家、东盟、中东出口增速亮眼。市场布局持续多元化，泵阀行业对部分传统市场出口承压，却在阿联酋、沙特、印尼、越南等地迎来大幅增长，237个贸易伙伴形成分散均衡的市场格局，降低单一市场风险。与此同时，进口规模、鞋服等传统轻工出口有所回落。展会、产业、航线解决了“出货”难题，而回程的货源组织、进口结构优化与传统产业升级，则是温州开放需要答好的后半题。一条航线长远的生命力，在于构建双向流通的贸易循环。

神女应无恙，当惊世界殊。从“商行天下”到“货畅其流”，拓市方式不断更新，但温州人奔赴远方、开拓市场的劲头始终没变。货物先行抵达，生意才能扎根；开放根基是否稳固，既看出港货量，也看回程货源。温州开放的下一程，比拼的不再只是奔走的速度，而是产业链韧性与内外循环的均衡能力。

来 源：中国网

原标题： 从商行天下到货畅其流：温州开放的进阶之路

作者：罗歆睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com