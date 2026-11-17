温州晚报 2026-11-17 09:45:12

面对辖区老龄化程度高、独居高龄老人多、养老服务人力紧缺的现实难题，平阳县鳌江镇兴隆社区打造“邻呼我帮·暖心助老”服务品牌，创新推出“银龄搭子”互助模式，发动热心低龄老人就近陪伴帮扶高龄独居老人，把养老守护安放在楼栋之间。

社区志愿者帮助老人剪指甲、理发

萧春花奶奶和她的“银龄搭子”李加顺

温州网讯 年轻人出门爱找“咖啡搭子”“运动搭子”，父母带娃出门爱找“养娃搭子”，现在，平阳县鳌江镇兴隆社区流行起了找“银龄搭子”。面对辖区老龄化程度高、独居高龄老人多、养老服务人力紧缺的现实难题，社区打造“邻呼我帮·暖心助老”服务品牌，创新推出“银龄搭子”互助模式，发动热心低龄老人就近陪伴帮扶高龄独居老人，把养老守护安放在楼栋之间。

“没有他来找我，我就完了”

萧春花和她的搭子李加顺（阿顺，今年54岁）就是平阳县鳌江镇兴隆社区154对“银龄搭子”中的一对，谈起“银龄搭子”，萧春花奶奶赞不绝口。

“那天他要是没来找我，我就完了！”说起那天的事，萧奶奶就心有余悸。

萧奶奶今年90岁，一个人住在政府分配的廉租房里。她早年离异，子女跟随前夫生活，如今年事已高往来有限，日常身边没有亲人。来到兴隆社区后，社区书记陈颖了解萧奶奶的情况后，在她同一栋楼给她找了一位“银龄搭子”，平常帮萧奶奶搭把手。

萧奶奶之前摔过一次，就落下了腿脚不便的毛病，而知道萧奶奶情况的阿顺经常来敲萧奶奶的门，打个招呼。“因为她之前摔过一次，我就担心她在家里会不会再摔倒，所以就常去敲敲门，听到她的声音就知道没事，我也放心。”阿顺说。

就是这样一个习惯救了萧奶奶。事发当天傍晚，萧奶奶像往常一样去洗手间洗漱，没想到脚底一打滑人摔在了地上，当时卫生间里也没有按钮，手机也不在身边。萧奶奶叫了几声，但是没人回应，想爬起来，又爬不动，天一点点暗下来，屋里黑漆漆的，没有人知道她躺在地上。

幸好她的搭子来了。当天晚上阿顺发现萧奶奶的屋子里黑漆漆的，但也不是她往常睡觉的点，敲了敲门，发现也没人应。当时阿顺就觉得不对劲，马上打给社区。社区工作人员叫上物业一起开门进去，发现萧奶奶倒在厕所里，已经躺了一个多小时。“她在门口叫，外面根本听不到。”社区工作人员回忆起来仍然后怕，“如果再晚一点，真不知道会怎么样。”

从那以后，阿顺来得更勤了。固定时间下楼看看，敲敲门，问问有没有要带的菜、要买的药，台风天过来看看门窗关好了没有。萧奶奶家里的电停了，她第一个电话打给楼上的阿顺，后来物业很快就来处理了。

“原来叫天天不应，现在随时能找到人。有个搭子真好！”萧奶奶说。

“一个人在家，就是睡觉看电视”

无独有偶，金美娥也是“银龄搭子”举措的受益者之一。

今年86岁的金美娥奶奶独居在车站宿舍的老房子里。儿子买了新房搬走了，她一个人舍不得离开老房子，也很少出门，周边也没什么人可以说话。“以前一个人在家，就是睡觉、看电视，看电视看到困了就睡。”金奶奶说。

时间一长，金奶奶人也变得越来越孤僻。看到这个情况，陈颖帮金奶奶找了一个搭子温敖林(今年64岁)。

在温敖林的带动下，金奶奶开始愿意走出去，一点一点地也交了很多新朋友。

尤其是今年兴隆社区党群服务中心盘活了闲置多年的幼儿园，创建了居家养老照料中心，就在离家门口走路不到五分钟的地方，中心设有老年食堂、康复理疗、文娱社团等。金奶奶是第一批来报名用餐的老人，与周围的老人打成了一片。吃完饭，她不急着走，坐在那里跟人聊天。金奶奶说，现在她认识的人多了，朋友也多了。

更让人意外的是，金奶奶开始“多管闲事”了。平时社区做手工活动，她来帮忙；端午节参加社区举办的“百人包粽子”大赛，她手把手地教小孩子包粽子；年轻人不会说方言，她一句一句地教。金奶奶从“受助者”变成了“助人者”。“她以前比较孤僻，不太跟别人说话，现在完全不一样了，还能帮助别人。”社区书记陈颖笑着说，“她现在还能带动其他老人，整个精神面貌都变了”。

154对“搭子”织成一张网

萧奶奶和金奶奶的故事，背后是兴隆社区“邻呼我帮·暖心助老”项目的一整套系统设计。

陈颖介绍，辖区老龄化问题突出，独居老人数量多、服务人手紧张，老人们既有养老照料、情感陪伴的现实需求，部分老人又存在支付能力有限的困境。对此，社区搭建起需求库、供给库两大平台对症下药：通过入户摸排建立老人需求清单，整合商户、热心邻居、社会组织等多方力量，推出一批平价便民助老服务，补齐基础养老服务短板，目前驿站累计服务老年人12000多人次。

在做好市场低偿服务和志愿公益服务的基础上，“银龄搭子”模式被推了出来。“以前我们最担心的是老人在家去世好几天才被人发现。”陈颖说，现在让邻居或者有共同爱好的老人自愿结对，看灯亮不亮、门开没开，朋友间简单散散步、下下棋、跑跑腿，遇到状况第一时间报给社区处置。目前已经发动了154名低龄健康老人与独居老人就近结对，开展日常巡防、敲门探视、代购陪聊、极端天气提醒等帮扶。老人和子女非常支持，反映“有个身边人”安心很多。

“给需要的人提供需要的服务，工作就会事半功倍。”陈颖说，“我们想让社区的老人都像金奶奶这样，不仅自己照顾得好，出来开开心心，还能带动别人。”

来 源：温州晚报

原标题： 平阳兴隆社区的创举把养老守护安放在楼栋之间

低龄老人与高龄老人结成“银龄搭子”

记者 谢施琦 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com