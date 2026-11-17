央视新闻 2026-11-17 09:31:44

在浙江温州，多个景区面向中小学生推出专属优惠政策。

近日，全国多地中小学陆续迎来秋假，多地推出景区免票、非遗体验、研学专线等秋假专属活动带火亲子出游。

浙江温州

多景区推出秋假专属优惠

研学持续升温

在浙江温州，多个景区面向中小学生推出专属优惠政策。

在温州市文成县刘伯温故里景区的百丈漈景点，瀑布景观吸引不少学生前来游玩。整个11月，全国中小学生凭有效证件，可带两位家长免费入园。

学生 陈艺瑶：因为放秋假了，这边的景色特别美丽，我和家人一起过来玩。

在优惠政策带动下，除亲子家庭外，各地中小学研学团队也成为出游主力军。对此，景区开设研学团队专用通道，优化入园核验流程，增配研学讲解员和志愿服务力量。同时，在临水临崖、狭窄栈道等危险路段加密安保巡查，医务室、便民设施全天候开放。

文成县刘伯温故里景区负责人 陈荣亮：这个秋假期间，我们主要是接待研学团队、亲子游，这种游客叠加的话，把这种配套服务做实、做细，然后让孩子们游得开心，家长玩得放心。

文化体验项目同样备受学生家长青睐。在温州，非遗造纸、瓯窑陶艺等体验的预订量持续升温。

鹿城区某非遗工坊主理人 林天举：我们推出可以固定的自由选择搭配的一个研学套餐，他们不一定就是在这几天里面体验完，这个套餐可以延长到年底。

江苏常州、扬州

多地迎首个秋假

推出系列惠民举措

11月16日至18日，江苏常州、扬州两地义务教育阶段约84万学生即将迎来首个秋假，与相邻的14日、15日周末连休，将形成5天假期，不少家庭已经早早规划出游行程。

随着秋假出行预订开启，铁路常州站部分热门方向、时段车票较为紧张。

铁路常州站业务科科长 周游：短途主要集中在江浙沪皖四个方向，其中杭州方向车票还是比较紧张的，也是短途游的主力。中长途旅游主要集中在北京和武汉两个方向，主要是研学团队，北京方向G4和G16目前已经是售罄的状态。

除铁路出行外，民航线路同样受到市民青睐。秋假期间，常州机场针对揭阳、贵阳方向加密了航次，为广大市民出行提供更多便利。

记者在扬州街头和景区随机采访，不少市民对即将到来的秋假憧憬满满，已经和孩子一起规划出游行程。

扬州市民 郭女士：看他安排，要是他学业不忙就远途，忙就短途。他比较喜欢小朋友游乐场、博物馆。

此外，当地文旅部门还推出惠民政策：11月16日至18日，瘦西湖、个园、何园等国有收费景区面向全国小学、初中学生实行日间免费入园政策，扬州学生可享1位随行成人免费入园优惠，外地学生随行1位成人享门票半价。

扬州城市旅游推广中心负责人 步娜：坚持普惠性与体验性并重，让孩子们在秋假里走出书本，触摸历史，读懂家乡，在行走中厚植文化自信。

山东烟台

多彩文旅活动

丰富秋假生活

近期，山东烟台中小学也迎来特色秋假，三天秋假与周末衔接，形成五天连休模式，秋假期间，当地景区推出丰富多彩的文旅活动。

秋日时节，烟台山景区景致怡人。山间林木色彩斑斓、城景交融，勾勒出独具韵味的滨海秋日画卷。

景区精心打造“童画世界”主题画展，邀请小朋友们执笔画秋，以童真视角描摹烟台山海风光、城市美景，沉浸式感受家乡秋日之美。

市民 张宪鲁：今天带孩子来看一下这个画展，正好是秋假，天气特别好，风景也很好。

除了画展，景区内的文艺展演也是精彩不断，小提琴、街舞、拉丁舞轮番登台，吸引游客驻足观看。

夜幕降临，崆峒胜境景区光影盛宴璀璨启幕，无人机编队在空中变换各式精美图案，搭配灯光水幕、全息投影技术，打造沉浸式视听盛宴，让市民游客尽享秋日文旅乐趣。

来 源：央视新闻

原标题： 景区免票、非遗体验……多地推出多彩秋假活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com