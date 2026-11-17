新华网 2026-11-17 09:33:55

“文明从来不是单向的给予，而是双向的滋养与成就。”温州市文明办相关负责人表示，“暖三新行动”的初衷是关爱新就业群体，最终收获的却是城市文明的整体提升。

三餐不定时、歇脚无定点、子女照护难，是无数奔波在城市街头的新就业群体的日常困境。在浙江温州，一场名为“18℃文明实践暖三新行动”的基层文明实践正在悄然改变这一切：从街头流动的爱心补给到定点定时的特色餐食，从错时开放的服务阵地到双向参与的治理格局，暖意正沿着城市的毛细血管，抵达这群奔跑者身边。

供需同频，关怀嵌入奔波日常

每月5日中午，龙湾区新时代文明实践中心的心安驿站里总会飘起饭菜香气。本月的“乡味专场”是广东菜，刚结束午高峰配送的骑手们陆续赶来围坐一团。来自广州的李师傅笑着说：“跑单这么久，难得在异乡吃到这么对胃口的家乡菜。”

这是当地打造的“跑单人的5号餐”品牌的寻常一幕。该项目以‌每月5日定期供应乡味餐、每季度举办老乡宴‌为纽带，联动全区新时代文明实践阵地与18座爱心驿站、140家爱心商户，常态化织密全域暖“新”就餐圈。

一顿家乡饭的背后，藏着“暖三新行动”的核心逻辑：紧盯真实痛点精准发力，让服务贴合职业节奏、嵌入生活场景。循着这一思路，温州各地针对不同群体的差异化诉求，形成了各有侧重的解决方案。

针对就餐成本较高的普遍困扰，永嘉县推出“暖新10元餐”、设立“暖心餐厅”，以平价餐食减轻其生活负担；面向长途货车司机群体，瓯海区把“你好，卡哥卡姐”服务搬进物流园，健康关爱、安全赋能、家庭托护直接送到“车轮边”；苍南县搭建暖心驿站、候鸟托管、苍小哥课堂，消解从业者的后顾之忧；瑞安市打造“有礼安新驿站”，提供一站式暖心服务，让奔波者随时能找到歇脚的港湾。

“服务不是我们想给什么就送什么，而是他们缺什么我们补什么。”不少项目负责人深有同感，从一餐饭、一堂课、一处歇脚地做起，看似细碎的民生小事，恰恰是直抵人心的温暖落点。

阵地联动，温暖融入城市肌理

单点的暖心服务不难，难的是贯穿四季、覆盖全城。温州没有停留在“节日式慰问”的传统模式里，而是通过阵地整合、资源统筹，把零散的服务点位串联成覆盖全域的服务网络。

晚上十点，鹿城区南汇街道的城市驿站仍亮着暖灯。刚收车的网约车司机张师傅推门而入，花9.9元兑换一份能量补给包，给手机充上电，在按摩椅上稍作休整。依托“九久暖心计划”，鹿城构建覆盖生活保障、职业发展、健康关怀等全方位服务矩阵，持续提升新就业群体的归属感和幸福感。

在温州，这样的驿站并非零星点缀。洞头区“百岛‘新’驿”品牌、乐清市“微光心灵充电站”、文成县暖“新”微驿站、平阳县“山海爱剪”项目……从城区到县域，各地结合自身实际打造特色服务品牌，探索各具特色，背后是全市资源的深度统筹与多方合力。

截至目前，全市3856个新时代文明实践阵地全部向新就业群体开放，近9000支志愿服务队伍下沉一线，社会力量广泛参与其中。全年累计服务新就业群体超30万人次、解决急难愁盼515件。

“文明实践不是单个部门的独角戏，而是多方参与的大合唱。”在温州市文明办相关负责人看来，通过阵地共享、资源整合，有限的民生投入正释放出更大的治理效能，让温暖成为城市的常态化底色。

双向赋能，微光汇聚治理合力

持续的暖心服务，不仅解决了新就业群体的实际困难，也悄然改变着他们与这座城市的关系。随着归属感不断增强，这群最熟悉街头巷尾的从业者，开始从服务的接收者，变成了城市治理的参与者。

下午三点，龙港市外卖骑手陈师傅送单路过一处居民区，发现消防通道被杂物占用。他掏出手机拍下照片，通过“小哥地图”上传线索，十几分钟后社区网格员就赶到现场处置。放在几年前，他不会想到，自己日常跑单的路线，也能成为参与城市治理的路径。

看似随手的一次上报，实则是闭环处置与激励机制的托底支撑。各地纷纷搭建起轻量化的参与渠道：骑手线上一键上报，平台快速响应处置。与此同时，“城市治理合伙人”“治理积分制”在多地落地，参与均可累计积分，用以兑换物资、享受服务，让随手参与成为常态。

类似的转变正在温州各地鲜活上演：龙港市组建“文明骑士队”，让骑手化身城市治理的“移动哨兵”；泰顺县依托“新食无忧？文明相伴”项目，引导从业者主动融入基层治理；瓯海区搭建一体化长效服务平台，引导从业者参与社区治理，打造温情共治的服务生态。

“文明从来不是单向的给予，而是双向的滋养与成就。”温州市文明办相关负责人表示，“暖三新行动”的初衷是关爱新就业群体，最终收获的却是城市文明的整体提升。

街头巷尾的细微之处，丈量着城市治理的民生温度。如今，这场“暖三新行动”的服务边界仍在持续延伸，共建共治共享的共识，正在这座18℃的城市里不断生长。

来 源：新华网

原标题： 从“暖胃”到“暖心”，浙江温州这样“善待”城市奔跑者

作者：黄佳 王玺尔/文 温州市文明办/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com