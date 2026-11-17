中国网 2026-11-17 09:34:56

870所幼儿园开设托班，托幼一体化幼儿园占比77.26%，在托幼儿10223名，温州入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。数量铺开后，问题随之而来：孩子“托得上”了，怎么样还能“托得好”？11月12日，由温州市教育局组织的2026年第三期“教育环温行”主题采访活动走进温州的幼儿园，集中展示教育部保育教育质量提升实验区建设成果。

870所幼儿园开设托班，托幼一体化幼儿园占比77.26%，在托幼儿10223名，温州入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市。数量铺开后，问题随之而来：孩子“托得上”了，怎么样还能“托得好”？

11月12日，由温州市教育局组织的2026年第三期“教育环温行”主题采访活动走进温州的幼儿园，集中展示教育部保育教育质量提升实验区建设成果。

在鹿城区，“托得好”的答案藏在儿童的一日生活里。自2023年入选教育部幼儿园保育教育质量提升实验区以来，该区锚定《幼儿园保育教育质量评估指南》，推动一日生活、教师成长、教研支持、质量评价转向“以儿童发展为本”。推行幼儿优先的弹性作息；将低结构、非结构化活动提升至60%以上，要求每日连续自主游戏不少于90分钟；把进餐、分离等300余个典型情境逐一剖析，形成回应策略。

活力运动场上，炫力跑酷、AI机器狗赛跑引得一路欢呼；小食神工作坊里，孩子们自制蜂蜜柚子茶；腰旗橄榄球赛场上，孩子们奔跑躲闪……温州市第五幼儿园是鹿城区幼儿园保育教育质量提升实验区改革的领衔园，在“吾优·生长力”课程中把“吃好、睡好、锻炼好、情绪好、习惯好”融入三年生活。

以“自然浸润”理念建设的温州市第十八幼儿园九山园区，打造拾趣种植园、探行生活坊等，将时序、岗位、游戏、项目、节庆、服务融入一日生活，用“小农夫成长档案袋”收录劳动表征、照片与教师反思，注重过程性评价，不以量化排队。

据悉，鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、永嘉五地入选浙江省第一、二批托育教育一体化改革试点。“教育环温行”呈现的，正是这条改革链条上的两种样本——鹿城代表城市中心的质量提升，永嘉代表山区的品牌突围。

镜头转向永嘉县。永嘉以“小锅菜”为载体重构传统“大锅式”统一照料模式，联合医育三支队伍完成不少于40种乡土食材的营养检测与适宜性评估，按四类体质与二十四节气时令编排食谱库，如小满“三瓜三豆”餐，落实托班小锅现做、带量食谱公示。目前“云呵护”数字平台已覆盖全县所有乡村幼儿园，村级托育站点餐食全流程监管覆盖率达100%。

永嘉县机关幼儿园是县托幼一体化改革实践园，依托“一体三环五式”研修体系构建“花韵”园本课程，创新托班“小锅菜”膳食体系，选用本土食材精细烹制，联动医家校共管食谱，落实一对一回应性照护。永嘉县上塘中心城区幼儿园则落地“小锅菜”膳食生活，搭建三类教师梯队培育托育专任师资。

从现场到名单，样本都落在一日生活里：一顿按体质单独做的午餐、一段不被挤占的游戏时间、一次由孩子自己完成的备餐。一餐一饭里藏着办园理念，一方天地间长着未来。

来 源：中国网

原标题： 从一餐一饭到一方天地：温州托幼一体化的“有”与“优”

本文转自：温州新闻网 66wz.com