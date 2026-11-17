潮新闻 2026-11-17 09:45:13

秋假时节，天气晴好，走进温州海经区灵昆街道灵东片区的潮农·灵昆共享田园，田野间欢声笑语此起彼伏。11月16日上午，“秋日有约？田园奇遇季”主题活动在这里正式启幕，40余组家庭相聚田间，沉浸式体验农耕野趣，不少来自温州市区的家庭趁着秋假前来赴约，在大自然中收获别样亲子时光。

秋假时节，天气晴好，走进温州海经区灵昆街道灵东片区的潮农·灵昆共享田园，田野间欢声笑语此起彼伏。11月16日上午，“秋日有约？田园奇遇季”主题活动在这里正式启幕，40余组家庭相聚田间，沉浸式体验农耕野趣，不少来自温州市区的家庭趁着秋假前来赴约，在大自然中收获别样亲子时光。

作为当地党建引领乡村振兴的特色农文旅项目，该田园由灵昆街道统筹盘活连片闲置农田打造，今年国庆完成提升对外开放，集农事体验、智慧农业、研学科普、农产品消费于一体。园区划分百块共享菜地，认领者可以自己种、自己养、自己采摘，既吃得放心也能体验种植快乐。田园还引入青年创客力量，开发远程可视化监控小程序，市民足不出户就能手机查看田间作物生长实况，实现“云端耕田园”。

本次活动为期两天，11月16日至17日持续开展，集团队协作、农耕体验、手作创意、市集晚会于一体，让孩子们走出课堂、亲近土地，感受田园丰收乐趣。

当天上午，各个家庭抵达田园后迅速破冰，以家庭为单位组建战队，构思队名、齐喊口号，开启团队协作挑战。大家分工协作，垒起土窑、备齐食材，亲手烹制一顿土窑烧烤，围坐在一起分享美食。饱餐过后，赶鸡、一圈到底、蚂蚁搬家等趣味亲子游戏轮番上演，家长与孩子密切配合，在互动游戏中比拼协作能力，小组优胜者还收获现场颁发的奖品。不少孩子走进菜地，亲手采摘新鲜的瓜果蔬菜，触摸泥土，认识农作物。“平时孩子大多待在城市，很难有这样亲身劳作的机会，这样的体验十分难得。” 一名参与活动的家长感慨道。

据主办方相关负责人介绍，17日的活动内容同样丰富多彩。上午设置扭扭棒手作课堂，在老师指导下，家长孩子共同制作小动物、小挂件等创意手工作品。午后，一场特别的蔬菜花艺体验将如约而至，胡萝卜、花菜等新鲜蔬菜化身为花材，大小朋友跟着花艺师搭配色彩、扎制独一无二的蔬菜花束，可以把作品带回家。随后数字抱团、水果蹲、插秧比赛会轮番开赛，参与者通过比拼赢得活动积分。下午3点半田园市集将开市，孩子们拿着比赛赢取的积分挑选本土农特产品，家庭之间还可以开展农产品互换，感受以物换物的乐趣。晚上5时许，篝火晚会将在田畔举行，大家可围聚在篝火旁，或载歌载舞，或闲话家常，为在海经区的田园奇遇画上温暖而难忘的句号。

据悉，此次“秋日有约？田园奇遇季”，依托潮农？灵昆共享田园的农旅资源，把农耕科普、亲子陪伴、助农市集融为一体，既发挥田园共享认养、智慧农业的平台优势，也让孩子们体验劳作、学会分享，为众多家庭留下珍贵的秋日共同记忆。

来 源：潮新闻

原标题： 秋假赴约共享田园 温州海经区田园奇遇季活动热闹开启

通讯员 黄泽敏 王翼翔 图片均由温州海经区提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com